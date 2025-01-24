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«Це допоможе розв’язати питання у Кременчуці», — Антон Чубенко про субвенцію закладам освіти

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 68

 

Цьогоріч заклади освіти Полтавщини зможуть отримати субвенцію на покращення протипожежної безпеки

Заклади освіти Полтавщини цьогоріч можуть отримати субвенції на покращення протипожежної безпеки. Про це розповів заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації під час брифінгу 23 січня.

— Завдяки цій субвенції можна розв’язати, наприклад, ті питання, які є в Полтаві та Кременчуці. Пожежна автоматика, здійснення протипожежної обробки дерев’яних конструкцій, закупівля засобів пожежогасіння — це ті основні напрямки, де буде використовуватися субвенція, — заявив Чубенко.

За його словами, це проєкт наразі є експериментальним. Усі, хто до нього долучиться, зможе отримати фінансування від держави.

Наразі участь у цьому проєкті уже беруть 14 закладів освіти Полтавської області, додав Чубенко.

Нагадаємо, кілька років тому у Кременчуці рішенням суду закривали 5 шкіл через порушення правил пожежної безпеки.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: oplatforma.com.ua
Теги: освіта протипожежний захист субвенція заклади освіти
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