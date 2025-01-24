Заклади освіти Полтавщини цьогоріч можуть отримати субвенції на покращення протипожежної безпеки. Про це розповів заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації під час брифінгу 23 січня.
За його словами, це проєкт наразі є експериментальним. Усі, хто до нього долучиться, зможе отримати фінансування від держави.
Наразі участь у цьому проєкті уже беруть 14 закладів освіти Полтавської області, додав Чубенко.
Нагадаємо, кілька років тому у Кременчуці рішенням суду закривали 5 шкіл через порушення правил пожежної безпеки.
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