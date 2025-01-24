«Це допоможе розв’язати питання у Кременчуці», — Антон Чубенко про субвенцію закладам освіти

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 68

Заклади освіти Полтавщини цьогоріч можуть отримати субвенції на покращення протипожежної безпеки. Про це розповів заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації під час брифінгу 23 січня.

— Завдяки цій субвенції можна розв’язати, наприклад, ті питання, які є в Полтаві та Кременчуці. Пожежна автоматика, здійснення протипожежної обробки дерев’яних конструкцій, закупівля засобів пожежогасіння — це ті основні напрямки, де буде використовуватися субвенція, — заявив Чубенко.

За його словами, це проєкт наразі є експериментальним. Усі, хто до нього долучиться, зможе отримати фінансування від держави.

Наразі участь у цьому проєкті уже беруть 14 закладів освіти Полтавської області, додав Чубенко.

Нагадаємо, кілька років тому у Кременчуці рішенням суду закривали 5 шкіл через порушення правил пожежної безпеки.