Прокуратура оскаржує закриття справи щодо депутата Хорольської міської ради

Полтавська прокуратура подала апеляцію на рішення суду, який закрив справу депутата, обвинуваченого у зловживанні службовим становищем
Полтавська обласна прокуратура подала апеляцію на рішення Лубенського міськрайонного суду, який закрив провадження проти депутата Хорольської міської ради. Його обвинувачували у зловживанні службовим становищем, що спричинило державі збитки на 245 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.
Досудове розслідування встановило, що у 2017–2018 роках, виконуючи обов’язки директора державного підприємства, депутат:
Дії депутата спричинили державним інтересам збитки на суму майже 245 тис. грн.
Депутата обвинувачують за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.
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