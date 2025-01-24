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Прокуратура оскаржує закриття справи щодо депутата Хорольської міської ради

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 107

 Полтавська прокуратура подала апеляцію на рішення суду, який закрив справу депутата, обвинуваченого у зловживанні службовим становищем

Полтавська обласна прокуратура подала апеляцію на рішення Лубенського міськрайонного суду, який закрив провадження проти депутата Хорольської міської ради. Його обвинувачували у зловживанні службовим становищем, що спричинило державі збитки на 245 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

У чому обвинувачують депутата

Досудове розслідування встановило, що у 2017–2018 роках, виконуючи обов’язки директора державного підприємства, депутат:

  • сприяв суб’єкту господарювання у знятті та перенесенні родючого шару ґрунту без спеціального дозволу;
  • допустив використання земельної ділянки площею понад 6 га не за цільовим призначенням.

Дії депутата спричинили державним інтересам збитки на суму майже 245 тис. грн.

Судове провадження:

  • У грудні 2021 року після завершення досудового розслідування Полтавська обласна прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду.
  • У квітні 2024 року Лубенський міськрайонний суд закрив провадження у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування.
  • Прокуратура не погодилася з цим рішенням і подала апеляцію, яка наразі перебуває на розгляді Полтавського апеляційного суду.

Депутата обвинувачують за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура Полтавщини апеляція депутат зловживання
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