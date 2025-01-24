У Кременчуці 80-річна жінка потрапила під електротяг

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23 січня близько 16.00 у Крюківському районі Кременчука на перегоні «Крюків - Бурти» електротяг збив 80-річну жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Про інцидент до поліції повідомили працівники залізничної станції. На місце події виїхали слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції, патрульні та медики.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей. Причини та обставини трагедії з’ясовують слідчі під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури.