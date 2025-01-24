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Надзвичайні новини

На Полтавщині зіткнулися Lexus і вантажівка: загинула жінка, троє людей травмовані

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 247

 Обставини та причини ДТП з’ясовують правоохоронці

24 січня близько 8.40 поблизу села Засулля Лубенської громади на 209-му кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський сталася дорожньо-транспортна пригода за участі позашляховика та вантажівки. Унаслідок аварії загинула 39-річна жінка, а троє людей, включно з дитиною, були госпіталізовані. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Позашляховик Lexus, під керуванням 24-річного водія, зіткнувся з вантажівкою Renault Premium, припаркованою за межами проїзної частини.

 

39-річна пасажирка позашляховика загинула на місці події від отриманих травм.

  • Госпіталізовані:
    • Водій Lexus.
    • 9-річний пасажир Lexus (2015 року народження).
    • 41-річний водій вантажівки (1983 року народження).

Усіх постраждалих доставили у Лубенську лікарню інтенсивного лікування.

На місці події працювали слідчі, оперативники та криміналісти. Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП Київ-Харків
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