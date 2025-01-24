На Полтавщині зіткнулися Lexus і вантажівка: загинула жінка, троє людей травмовані

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24 січня близько 8.40 поблизу села Засулля Лубенської громади на 209-му кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський сталася дорожньо-транспортна пригода за участі позашляховика та вантажівки. Унаслідок аварії загинула 39-річна жінка, а троє людей, включно з дитиною, були госпіталізовані. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Позашляховик Lexus, під керуванням 24-річного водія, зіткнувся з вантажівкою Renault Premium, припаркованою за межами проїзної частини.

39-річна пасажирка позашляховика загинула на місці події від отриманих травм.

Госпіталізовані: Водій Lexus. 9-річний пасажир Lexus (2015 року народження). 41-річний водій вантажівки (1983 року народження).



Усіх постраждалих доставили у Лубенську лікарню інтенсивного лікування.

На місці події працювали слідчі, оперативники та криміналісти. Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.