На Полтавщині зіткнулися Lexus і вантажівка: загинула жінка, троє людей травмовані

24 січня близько 8.40 поблизу села Засулля Лубенської громади на 209-му кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський сталася дорожньо-транспортна пригода за участі позашляховика та вантажівки. Унаслідок аварії загинула 39-річна жінка, а троє людей, включно з дитиною, були госпіталізовані. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Позашляховик Lexus, під керуванням 24-річного водія, зіткнувся з вантажівкою Renault Premium, припаркованою за межами проїзної частини.
39-річна пасажирка позашляховика загинула на місці події від отриманих травм.
Усіх постраждалих доставили у Лубенську лікарню інтенсивного лікування.
На місці події працювали слідчі, оперативники та криміналісти. Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
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