У гімназії № 2 уже працюють сонячні панелі — департамент освіти

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 84

Причиною, чому панелі так довго не працювали, називають неправильну експлуатацію

У Кременчуцькій гімназії № 2 уже працює сонячна електростанція. Про це сьогодні, 21 травня, розповіла т. в. о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко під час депутатської комісії з питань фінансів та бюджету.

Зокрема, на цій комісії виділили 14 тисяч гривень на проведення діагностики та ремонту інвертора, що забезпечуватиме роботу сонячних панелей.

На питання голови депутатської комісії Олександра Плескуна чи працює уже сонячна електростанція, пані Михайленко підтвердила, що уже працює. За її словами, все уже налагоджено та введено в експлуатацію, не вистачає тільки цього інвертора.

Крім того, Світлана Михайленко додала, що причиною, чому панелі так довго не працювали, є не підрядник, а їхня неправильна експлуатація під час підключення.

Також на наступне засідання бюджетної комісії департамент освіти має надати розрахунки, скільки заклад освіти економитиме коштів із використанням сонячних панелей і через який час вони себе окуплять.

Що відомо про сонячну електростанцію у гімназії № 2

Кілька років тому заклад освіти коштом громадського бюджету встановив сонячні панелі, які знаходяться на території. Встановленням панелей займався той самий підрядник, що й облаштовує у гімназії укриття — компанія «Естеттехнолог», керована депутатом Кременчуцької міськради Денисом Терещенком.

Торік у грудні тодішня директорка гімназії Юлія Цюпка розповідала про відсутність усіх необхідних актів про виконані роботи — саме це ускладнює введення панелей в експлуатацію. Крім того, залишок фінансування на 65 тисяч гривень, який передбачений для завершення, досі не освоєний.

Адміністрація школи неодноразово зверталася до підрядника для пришвидшення підключення, проте роботи й досі лишаються залишаються незавершеними.

Зауважимо, що наприкінці березня під час одного із засідань виконкомів міський голова Віталій Малецький коментував ситуацію щодо сонячних панелей та укриття у гімназії. За його словами, «ремонтні й будівельні роботи найближчими роками завершаться і все запрацює».