Сонячні панелі у гімназії №2 ще не запрацювали, а ремонт укриття планують завершити до кінця року

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 355

Сонячні панелі на території гімназії № 2 ще не працюють, а ремонт в укритті планують завершити до кінця року. Про це сьогодні, 27 березня, розповів міський голова Віталій Малецький на засіданні виконкому.

— Сонячна станція у гімназії ще не запрацювала. Але сьогодні ви бачили на виконкомі для електрощитової окремо розташованої були виділені кошти, тому дуже сподіваємось, що ремонтні і будівельні роботи найближчими роками завершаться і все запрацює.

Так само постало питання і про завершення ремонту в укритті гімназії.

І міський голова, і його перший заступник Володимир Пелипенко, який займається питанням освіти в місті сподіваються, що ремонт укриття там завершиться до кінця року.

— Учора ми провели чергову мотиваційну роботу з представником підрядника. Домовилися про те, що ми фінансуємо деякі роботи, які були виконані, а він продовжує ремонтні роботи й закінчує все-таки укриття у гімназії № 2. Це найбільший довгобуд об'єктів укриття у Кременчуці. Але є тендерні процедури, переможець… Ми ж не можемо по прямому договору визначити, що там хтось інший може завершити ці роботи. Буде завершувати їх той, хто почав. Дуже сподіваємося, що після вчорашньої зустрічі результат буде, — повідомив мер.

Нагадаємо, учні Кременчуцької гімназії № 2 від початку повномасштабного вторгнення займаються дистанційно. Влітку 2023 року фірма «Естеттехнолог» кременчуцького депутата Дмитра Терещенка розпочала реконструкцію укриття, яке триває й досі.