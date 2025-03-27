У Кременчуцькому районі школяр сильно побив однокласника

26 березня у селі Глобинської громади між двома 16-річними школярами стався конфлікт, унаслідок якого один із хлопців отримав травми середньої тяжкості. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
Правоохоронців про подію сповістила мати потерпілого. На місце виїхали слідчо-оперативна група, ювенали та соцслужби. Потерпілого хлопця госпіталізували.
За словами Сергія Рекуна, заступника начальника поліції Полтавщини, конфлікт виник між однокласниками 2009 року народження, у ході якого один із них побив іншого.
Справу розслідують слідчі під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури за ч. 1 ст. 122 КК України — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Обставини з’ясовуються.
Нагадаємо, що торік у Горішніх Плавнях підлітки побили неповнолітнього, а у Котельві троє підлітків на пляжі принижували, побили та зґвалтували палкою 12-річного хлопця.
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