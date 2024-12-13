У Горішніх Плавнях підлітки побили неповнолітнього: поліція розшукала кривдників

Сьогодні, 15:22 Переглядів: 284

Хлопець перебуває у лікарні, а його кривдникам загрожує кримінальна відповідальність

У Горішніх Плавнях підлітки побили неповнолітнього хлопця. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, місцева мешканка звернулася до правоохоронних органів і повідомила, що у підвалі одного із житлових будинків група невідомих побила її неповнолітнього сина.

Після отримання повідомлення про злочин поліція встановила особи кривдників — ними виявилися місцеві неповнолітні.

Побитий підліток наразі перебуває в лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Причетним до побиття загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують побиття 12-річного хлопця у Глобиному. У соцмережах шириться інформація, що причетним до скоєного може бути один з обвинувачених у вбивстві мера Олега Бабаєва.