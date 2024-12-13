У понеділок Кременчук попрощається із полеглим бійцем Максимом Помагайбо

У понеділок, 16 грудня, у Кременчуці попрощаються із загиблим у бою за Україну військовослужбовцем Максимом Помагайбо. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Загинув військовослужбовець 26 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання полеглого бійця відбудуться у понеділок, 16 грудня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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