У понеділок Кременчук попрощається із полеглим бійцем Максимом Помагайбо

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 669

У понеділок, 16 грудня, у Кременчуці попрощаються із загиблим у бою за Україну військовослужбовцем Максимом Помагайбо. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Загинув військовослужбовець 26 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання полеглого бійця відбудуться у понеділок, 16 грудня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.