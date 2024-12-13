На Полтавщині засудили чоловіка, який систематично знущався зі співмешканки

На Полтавщині до трьох років за ґратами засудили чоловіка, який систематично скоював домашнє насильство стосовно своєї співмешканки. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
За даними правоохоронців, чоловік знущався з жінки впродовж кількох років. У травні 2023 року пара переїхала із Донеччини на Полтавщину. Після цього чоловік заборонив жінці виходити з дому та спілкуватися з рідними.
Обвинуваченого уже неодноразово притягували до адміністративної та кримінальної відповідальності за подібні вчинки.
У квітні цього року під час чергової сварки чоловік схопив співмешканку за шию та почав душити й погрожувати, що «зараз допоможе їй здохнути».
Пізніше кривдник потерпілу відпустив, а вона звернулася до поліції.
Під час суду обвинувачений вину не визнав та відмовився давати свідчення.
Чоловіка визнали винним у скоєнні домашнього насильства (ст. 126-1 Кримінального кодексу України). Він проведе за ґратами три роки.
Нагадаємо, на Полтавщині у скоєнні домашнього насильства звинувачують чоловіка, який майже на місяць зачинив співмешканку у будинку та бив її молотком.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.