На Полтавщині засудили чоловіка, який систематично знущався зі співмешканки

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 235

Під час побиття чоловік погрожував потерпілій «допомогти здохнути»

На Полтавщині до трьох років за ґратами засудили чоловіка, який систематично скоював домашнє насильство стосовно своєї співмешканки. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, чоловік знущався з жінки впродовж кількох років. У травні 2023 року пара переїхала із Донеччини на Полтавщину. Після цього чоловік заборонив жінці виходити з дому та спілкуватися з рідними.

Обвинуваченого уже неодноразово притягували до адміністративної та кримінальної відповідальності за подібні вчинки.

У квітні цього року під час чергової сварки чоловік схопив співмешканку за шию та почав душити й погрожувати, що «зараз допоможе їй здохнути».

Пізніше кривдник потерпілу відпустив, а вона звернулася до поліції.

Під час суду обвинувачений вину не визнав та відмовився давати свідчення.

Чоловіка визнали винним у скоєнні домашнього насильства (ст. 126-1 Кримінального кодексу України). Він проведе за ґратами три роки.

Нагадаємо, на Полтавщині у скоєнні домашнього насильства звинувачують чоловіка, який майже на місяць зачинив співмешканку у будинку та бив її молотком.