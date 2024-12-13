Кременчуцького тренера з ДЮСШ №1 Андрія Голівця нагородили орденом «За заслуги»

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Перед початком сесії Кременчуцької міської ради, яка проходила сьогодні, 13 грудня, міський голова Віталій Малецький вручив державні нагороди та почесні грамоти заслуженим містянам.

Першим від імені Президента України вручили орден «За заслуги» II ступеню тренеру-викладачу з легкої атлетики КЗФКС «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1» Андрію Миколайовичу Голівцю. Він є особистим тренером срібного призера зі штовхання ядра XVII літніх Паралімпійських ігор-2024 у Парижі Володимира Пономаренка і був нагороджений згідно з Указом Президента України від 18 вересня 2024 року №635/2024 «Про відзначення державними нагородами України членів національної команди України на XVII літніх Паралімпійських іграх 2024 року».

Параатлет з Кременчука Володимир Пономаренко здобув «срібло» на Паралімпійських іграх у Парижі

Почесною грамотою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та педагогічну майстерність, творчий підхід та вагомі здобутки в організації освітнього процесу, фізичного виховання молоді в умовах воєнного стану нагородили керівницю фізичного виховання Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технічна академія імені А.С.Макаренка» Юлію Прокопенко.

Міський голова Віталій Малецький також нагородив почесними грамотами депутатів Кременчуцької міської ради Валерію Волкову та Олександра Яцину.

Нагадаємо, в Паралімпійських іграх 2024 року у Парижі з Полтавської області брали участь 18 спортсменів, Серед них двоє параатлетів з Кременчука — Володимир Пономаренко та Олександр Яровий.

Ми також повідомляли, що депутат Кременчуцької міськради Геннадій Іванян є тренером паралімпійця з Кременчука Єгора Дементєва. Спортсмен на іграх представляє Донецьку область.

Андрій Голівець у 2013-му році виборов титул Чемпіона світу зі штовхання ядра, який проходив у Ліоні. А у 2012-му році він виборов «золото» на Паралімпійських іграх, які проходили у Лондоні.