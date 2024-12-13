У Полтаві за невідомих обставин у салоні автівки помер чоловік

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Сьогодні, 13 грудня, у Полтаві на вулиці Івана Мазепи у салоні автомобіля за невідомих обставин помер чоловік. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, поліція отримала повідомлення про те, що близько 11.00 автомобіль Opel зіткнувся з бордюром та зупинився на проїжджій частині дороги. На місці події слідчо-оперативна група побачила за кермом 30-річного чоловіка без ознак життя. Під час огляду травм правоохоронці не помітили. Тіло чоловіка відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини та обставин смерті.

Нагадаємо, на початку місяця у Миргородському районі знайшли тіло 35-річного місцевого чоловіка: поліція з'ясовує обставини смерті.