На облаштування Алеї Пам'яті у Кременчуці у наступному році планують виділити 3,5 мільйони гривень

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 195

На Алеї планують встановити систему відеоспостереження, вази для квітів та новий флагшток. Також додатково замовлятимуть і конструкції із портретами полеглих захисників

У наступному році на облаштування Алеї Пам’яті у Парку Слави планують виділити із міського бюджету 3,5 мільйони гривень. Про це стало відомо із програми «Збереження та вшанування пам’яті учасників, жертв та подій російсько-української війни» на 2024-2026 роки».

У пояснювальній записці йдеться, що 2 мільйони гривень планують виділити на встановлення системи відеонагляду, ваз для квітів, а також виготовлення та встановлення нового флагштоку.

Ще на 1,5 мільйона гривень планують дозамовити конструкції із портретами загиблих захисників.

Також під час засідання депутатської бюджетної комісії міський голова Віталій Малецький повідомляв, що у наступному році на Алеї Слави планують замінити асфальтне покриття, а також встановити систему освітлення.

Нагадаємо, 10 серпня у Кременчуці офіційно відкрили Алею Пам’яті. На її облаштування у квітні зі Стабілізаційного фонду виділили 1,5 млн грн. Ще 100 тисяч виділять протягом 2025-2026 років. Балансоутримувачем даного об’єкту є «Благоустрій Кременчука», який підпорядковується департаменту ЖКГ. На початку серпня стало відомо, що на 2024 рік у Кременчуці збільшили обсяги фінансування на облаштування Алеї Пам’яті у парку Слави — до 2,5 млн гривень. Також на додаткове обладнання на облаштування Алеї планували виділити майже 200 тисяч гривень. У цю суму включили вартість системи відеоспостереження для запобігання вандалізму — 98 тисяч 200 грн, купівлю 200 ваз на загальну суму 25 тисяч гривень та флагштоку (разом з монтажем) — 35 тисяч гривень.