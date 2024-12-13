На сесії Кременчуцької міськради затвердили міські програми та ухвалили рішення щодо підтримки ЗСУ

Депутати також затвердили міський бюджет на 2025 рік, розглянули питання що стосуються землекористування, міського майна та роботи комунальних підприємств
На восьмому пленарному засіданні Кременчуцької міської ради, які відбулася у п’ятницю, 13 грудня, депутати розглянули 63 питання порядку денного. За більшу частину питань депутати голосували «пакетом» — без обговорення. Зокрема й за затвердження бюджету Кременчуцької територіальної громади на 2025 рік. Земельні питання голосувалися кожне окремо.
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Серед питань, затверджених «пакетно» план роботи міської ради на наступний рік та низка програм:
Крім того, депутати внесли зміни до деяких раніше прийнятих міською радою рішень та міських програм. А також ухвалили рішення про реорганізацію шляхом приєднання закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 55 до закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 74.
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На сесії було затверджене рішення створення скверу «Бердянський» на розі вулиць Алітуської та площі Перемоги.
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Депутати також розглянули питання та прийняли рішення, що стосуються землекористування, міського майна, роботи комунальних підприємств та підтримки військових частин ЗСУ. Останні рішення приймалися у закритому режимі без присутності представників ЗМІ.
Нагадаємо, міський бюджет Кременчука на 2025 рік депутати затвердили протягом 1 хвилини, що є рекордом за весь час існування Кременчуцької міської ради.
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