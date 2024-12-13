На сесії Кременчуцької міськради затвердили міські програми та ухвалили рішення щодо підтримки ЗСУ

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Депутати також затвердили міський бюджет на 2025 рік, розглянули питання що стосуються землекористування, міського майна та роботи комунальних підприємств

На восьмому пленарному засіданні Кременчуцької міської ради, які відбулася у п’ятницю, 13 грудня, депутати розглянули 63 питання порядку денного. За більшу частину питань депутати голосували «пакетом» — без обговорення. Зокрема й за затвердження бюджету Кременчуцької територіальної громади на 2025 рік. Земельні питання голосувалися кожне окремо.

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Серед питань, затверджених «пакетно» план роботи міської ради на наступний рік та низка програм:

Програма економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік;

Програма інвестиційного та міжнародного розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2025-2027 роки;

Програма розвитку інформаційно-аналітичної системи «Безпечна громада» у Кременчуцькій міській територіальній громаді на 2025-2027 роки;

Програма відшкодування втрат за рахунок місцевого бюджету за перевезення пільгових категорій населення Кременчуцької міської територіальної громади міським автомобільним транспортом, електротранспортом та приміським залізничним транспортом на 2025 рік;

Комплексна програма розвитку комунального медичного підприємства «Лікарня Придніпровська» на 2025 рік;

Комплексна міська програма «Доступна аптека» в м. Кременчуці на 2025-2027 роки;

Програма діяльності КГЖЕП «Автозаводське» на 2025-2027 роки;

Програма співпраці Кременчуцької міської ради з Кременчуцькою районною військовою адміністрацією та її структурними підрозділами у сфері фінансової підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2025 рік.

Крім того, депутати внесли зміни до деяких раніше прийнятих міською радою рішень та міських програм. А також ухвалили рішення про реорганізацію шляхом приєднання закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 55 до закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 74.

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На сесії було затверджене рішення створення скверу «Бердянський» на розі вулиць Алітуської та площі Перемоги.

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Депутати також розглянули питання та прийняли рішення, що стосуються землекористування, міського майна, роботи комунальних підприємств та підтримки військових частин ЗСУ. Останні рішення приймалися у закритому режимі без присутності представників ЗМІ.

Нагадаємо, міський бюджет Кременчука на 2025 рік депутати затвердили протягом 1 хвилини, що є рекордом за весь час існування Кременчуцької міської ради.