Кременчук з бюджетом: депутати затвердили міський бюджет на 3,8 млрд грн за одну хвилину

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У п’ятницю, 13 грудня, на восьмому пленарному засіданні Кременчуцької міської ради депутати розглянули 63 питання порядку денного, серед яких, мабуть, головним було затвердження бюджету Кременчуцької територіальної громади на 2025 рік. Адже він визначає доходи та видатки громади у розмірі понад 3,8 млрд грн.

Втім на розгляд цього питання депутати витратили близько 1 (однієї) хвилини! Міський бюджет затвердили майже одноголосно — жодного голосу проти та ніяких обговорень. Щоправда, не проголосував один депутат, що був у залі засідань, на що звернув увагу міський голова Віталій Малецький.

— Минулого року ми прийняли бюджет за 3 хвилини, а цього року поставили рекорд — ухвалили його без пропозицій та обговорень. Це говорить про те, що ми добре пропрацювали це питання на депутатських комісіях та семінарі, — зауважив він одразу після голосування.

Варто зазначити, що у сесійному залі з 42-х депутатів були присутні лише 30. Можливо ті, хто мав якісь заперечення просто не прийшли на сесію, розуміючи, що їх пропозиції все одно не будуть взяті до уваги.

Утім, питання про зграю безпритульних собак на Молодіжному, одна з яких укусила 18-річного хлопця, та заклик до кременчужан припинити підгодовувати безпритульних собак поблизу навчальних закладів, який містився у депутатському запиті Олександра Березянського на початку сесії, зайняв у народних обранців уп’ятеро більше часу.

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Що затвердили у бюджеті

Декілька основних цифр з ухваленого міського бюджету.

На 2025 рік доходи бюджету Кременчуцької міської територіальної громади визначені у сумі понад 3 млрд 852 млн грн (загальний фонд — 3,74 млрд грн, спецфонд — 110 млн грн). До доходів загального фонду включено освітню субвенцію з державного бюджету на майже 246 млн грн.

Видатки міського бюджету визначені у сумі 3 млрд 880 млн грн (загальний фонд — 3,28 млрд грн, спецфонд — 597 млн грн).

Депутати затвердили міжбюджетні трансфери — бюджет Кременчука отримає освітню субвенцію з державного бюджету у розмірі майже 246 млн грн, водночас з міського бюджету вилучать 145 млн грн міжбюджетних трансферів іншим бюджетам.

За словами міського голови, завдяки вдосконаленню методики підрахунку цього трансферу, у бюджеті міста вдалося зберегти 116 млн грн.

У бюджеті затвердили обсяг капітальних вкладень на 2025 рік у розмірі 97,6 млн грн, затвердити розподіл витрат бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2 млрд 404 млн грн, а також визначили граничний обсяг місцевого боргу на кінець 2025 року в розмірі 29,3 млн грн та граничний обсяг гарантованого міською радою боргу у сумі понад 695 млн грн.

Серед основних позичальників, за боргами яких надавалися гарантії міською радою:

КП «Кременчукводоканал» — 201 млн грн;

КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» — 242 млн грн;

КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» — понад 251 млн грн.

Також затверджено розподіл видатків фонду охорони навколишнього природного середовища на 2025 рік на загальну суму у 6,2 млн грн та бюджет розвитку на 12 млн грн.

Що важливо — один із пунктів рішення про затвердження міського бюджету зобов’язує головних розпорядників коштів (керівників департаментів, управлінь, відділів …) «забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства». Досі з цим доволі часто виникали проблеми.

Хто наповнює бюджет Кременчука

Основними джерелами дохідної частини міського бюджету, як і в минулі роки, залишаються 4 податки:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО),

єдиний податок,

акцизний податок,

земельний податок (плата за землю).

Самі ці чотири податки мають дати 97,6% усіх власних надходжень до міського бюджету, або 3 млрд 410 млн грн.

З них найбільше доходів має дати ПДФО — 2 млрд 476 млн грн, або 70,8% від усіх надходжень до загального фонду бюджету.

Отже, кременчужани, які офіційно працюють, коштом відрахувань зі своєї зарплати забезпечують понад 70% надходжень до міського бюджету.

На що витрачатимуть кошти бюджету

Найбільшу частину видатків загального фонду бюджету складає оплата праці — понад 918 млн грн, або 34,1%. А з урахуванням додаткових нарахувань на зарплату та енергоносії — 39,5%.

За галузями цифри видатків із загального фонду виглядають так:

державне управління — 305,8 млн грн;

освіта — 875 млн грн (з урахування освітньої субвенції у 245,9 млн грн);

охорона здоров’я — 147,3 млн грн;

соціальний захист та соціальне забезпечення — 243 млн грн;

культура і мистецтво — 74 млн грн;

фізична культура і спорт — 53 млн грн;

житлово-комунальне господарство — 496 млн грн (з них 54 млн — спецфонд).

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Серед інших численних витрат особливої уваги заслуговує бюджетне фінансування КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія», на яку наступного року планують витратити 23,7 млн грн. Цей пункт витрат зазначений як «фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)», хоча насправді ці мільйони платників податків можновладці витрачають на утримання власної комунальної телерадіокомпанії (КТРК) з невідомим штатом працівників, яке займається лише піаром міської влади, що його фінансує. Тобто до підтримки місцевих медіа (ЗМІ) ці витрати не мають жодного стосунку і доцільніше було б назвати їх витратами на піар міської влади.

Детальніше щодо видатків бюджету Кременчуцької територіальної громади на 2025 рік читайте у наступних матеріалах «Кременчуцького Телеграфа».

Нагадаємо, на роботу комунального підприємства «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» (КТРК) у 2024 році з місцевого бюджету виділили майже 22 млн грн.