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Кременчук, Освіта

У Кременчуці реорганізують ще два дитсадки

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 384 Коментарів: 1

 

Мова йде про об'єднання дитсадків №55 та №74

Незабаром у Кременчуці об'єднають ще два дитячих садочки. Відповідне питання мають розглянути депутати Кременчуцької міської ради на засіданні найближчої сесії.

Мова йде про реорганізацію шляхом приєднання дитячого садка № 55 до дитсадка № 74. Обидва дитсадки знаходяться на Молодіжному: дитсадок № 55 — на вулиці Довженка, а дитсадок № 74 — на Молодіжній.

У пояснювальній записці до проєкту рішення директор Департаменту освіти Геннадій Москалик зазначає, що метою такої реорганізації є «створення оптимальної освітньої мережі, забезпечення ефективності управління закладами дошкільної освіти та раціонального використання ресурсів та бюджетних коштів».

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці реорганізували ще чотири дитсадки: об'єднали заклади дошкільної освіти №27 і №77 та №73 і №46.

Зазначимо також: у серпні під час сесії Кременчуцькому міської ради  Віталій Малецький заявив, що протягом 2023-2024 навчального року із дитсадків міста звільнилися близько 400 осіб.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: реорганізація дитячий садок освіта
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Коментарі: 1

1 350
evil:
Сьогодні, 09:19

Комунальні парки чому різні організації ? Чому немає потреби їх так само реорнанізовувати?


1 0

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