У Кременчуці реорганізують ще два дитсадки

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 384 Коментарів: 1

Мова йде про об'єднання дитсадків №55 та №74

Незабаром у Кременчуці об'єднають ще два дитячих садочки. Відповідне питання мають розглянути депутати Кременчуцької міської ради на засіданні найближчої сесії.

Мова йде про реорганізацію шляхом приєднання дитячого садка № 55 до дитсадка № 74. Обидва дитсадки знаходяться на Молодіжному: дитсадок № 55 — на вулиці Довженка, а дитсадок № 74 — на Молодіжній.

У пояснювальній записці до проєкту рішення директор Департаменту освіти Геннадій Москалик зазначає, що метою такої реорганізації є «створення оптимальної освітньої мережі, забезпечення ефективності управління закладами дошкільної освіти та раціонального використання ресурсів та бюджетних коштів».

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці реорганізували ще чотири дитсадки: об'єднали заклади дошкільної освіти №27 і №77 та №73 і №46.

Зазначимо також: у серпні під час сесії Кременчуцькому міської ради Віталій Малецький заявив, що протягом 2023-2024 навчального року із дитсадків міста звільнилися близько 400 осіб.



