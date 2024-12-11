Учора у Кременчуці ледь не згорів сарай та розташований поруч будинок

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Учора, 10 грудня, близько 15.55 на вулиці Республіканській у Кременчуці сталася пожежа. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За даними надзвичайників, загорілася господарська споруда. Згоріла покрівля у приміщенні та домашнє майно всередині. Рятувальникам вдалося врятувати споруду від повного згоряння, а також запобігти поширенню вогню на розташований поруч приватний будинок. Серед громадян ніхто не постраждав.

Гасили пожежу рятувальники одного відділення 15-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Нагадаємо, минулого тижня внаслідок пожежі будинку уу Глобиному травмувалася людина.