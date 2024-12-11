Тарифи на проїзд у міському транспорті найближчим часом не підвищуватимуть — Малецький

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Тарифи на проїзд у міському транспорті найближчим часом не підвищуватимуть. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні депутатської комісії з питань бюджету та фінансів 10 грудня.

За його словами, нещодавно до нього зверталися перевізники з проханням підвищити тариф на проїзд, оскільки зросла ціна на страхування транспорту.

— Приходили на тому тижні перевізники. Кажуть: страхування виросло, ми тарифи переглянули. Кажу: ви що?.. Пішли вони, словом… Думаю, що скоро ми їх не побачимо. Але вони все одно шукають мотивацію, чому їм треба переглянути тарифи. Якість (перевезення — ред.) вони поки що не переглянули, а тариф хочуть переглянути. Тому поки що тримаємо.

Також мер прокоментував і ситуацію із встановленням валідаторів у транспорті. Каже: з радістю встановили б, але є проблеми…

— Коли ми встановимо валідатори, відсотків 15 мешканців Кременчука не матимуть права пільгового проїзду, тому що вони, на жаль, в нашій громаді не зареєстровані.

Аргументує Малецький це тим, що незареєстровані у Кременчуці громадяни «не мають певних зобов’язань» перед містом: зокрема, не сплачують комунальні тарифи.

На майбутнє розглядається варіант, що для мешканців Кременчука буде один тариф на проїзд, а для всіх інших — «гостьовий тариф», як це практикується в інших містах України.

Нагадаємо, цієї осені вартість проїзду у тролейбусах Кременчука зросла до 12 гривень.