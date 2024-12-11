Зменшення видатків на ЗСУ і укриття та продаж землі бізнесу: що чекає Кременчук у наступному фінансовому році

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 277

У Кременчуці триває активна підготовка до ухвалення бюджету громади на 2025 рік. Зокрема, проєкт бюджету обговорили і під час депутатської комісії з питань бюджету та фінансів. На ній були присутні міський голова, представники виконкому, очільники департаментів та комунальних установ, депутати.

Частину коштів бюджет міста втрачатиме

Наступний рік мер Кременчука Віталій Малецький назвав складним, у першу чергу через те, що Верховна Рада ухвалила повернення механізму реверсної дотації. Тобто із бюджету громади частину коштів забиратимуть і дофінансовуватимуть ними ті громади, які самостійно не можуть забезпечити свої фінансові потреби.

— Було зрозуміло, якби ці громади знаходились на лінії, близькій до лінії бойового зіткнення або в регіонах, які були звільнені від російських загарбників. Але, на жаль, такі громади є і в центрі України, і біля міста Кременчука, — зазначив мер.

За словами Малецького, таким чином у цьому році Кременчук уже втратив 146 мільйонів гривень із бюджету.

Внаслідок застосування процедури реверсної дотації у наступному році місто буде змушене зменшити видатки на підтримку Збройних Сил України, на будівництво чи реконструкцію укриттів, проєкти по енергозбереженню, енергоефективності та енерговідбудові.

Проте, попри усі складнощі, мер наголошує, що місто й надалі буде підтримувати комунальні підприємства завдяки різниці в тарифах у 4%.

Земельний ринок

У новому році також варто очікувати підвищення податку на землю — його переглянуть з урахуванням інфляції. Завдяки цьому бюджет громади теж отримає додаткові фінанси.

Віталій Малецький звернувся до депутатів із проханням не віддавати підприємцям землю в оренду на 49 років:

— Тому що ми, прийнявши таке рішення, просто втрачаємо платника. Він перестає комунікувати з органом ДПС (Державна податкова служба — ред.), перестає комунікувати з радою, перестає взагалі публічно з’являтися на люди. І не платить.

Тому у 2025 році, за словами мера, громада намагатиметься максимально продавати землю бізнесу. Це теж приноситиме гарантований податок у міський бюджет.

Підтримка освітян та військових, будівництво

Анонсував міський голова і «вирівнювання» підтримки для освітян. У листопаді прем’єр-міністр заявляв, що із січня до серпня наступного року усі вчителі України отримуватимуть доплату на руки у розмірі 1 тисячі гривень, а із вересня — 2 тисячі гривень. Малецький заявив, що місто планує зробити так, аби ці доплати отримали усі освітяни. Тобто педагогам дитсадків ці гроші планують виплачувати із міського бюджету.

Збережеться у 2025 році підтримка мобілізованих військовослужбовців: вони, як і раніше, отримуватимуть разову допомогу у сумі 30 тисяч гривень. Загалом на це планують витратити 30 мільйонів гривень.

Продовжиться і реконструкція дитячого садка № 45 на Раківці — «він важливий як елемент соціальної інфраструктури».

— Ми закладаємо кошти на центр реабілітації дітей-інвалідів. Ми закладаємо кошти далі на будівництво котелень децентралізованої системи теплопостачання міста Кременчука, зокрема на правому березі — це 55 мільйонів гривень, — додав Малецький.

Ще близько 26 млн грн планують витратити на перекладання тепломереж.

Дороги

Спрямують у наступному році й кошти на відновлення внутрішньоквартальних доріг, проїздів та проходів. Для цього комунальному підприємству «Шляхове ремонтно-будівельне управління» планують виділити близько 150 мільйонів гривень.

Загальна сума

Загалом же прогнозований бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на наступний рік складатиме орієнтовно 3 мільярди 449 мільйонів гривень. З них контрольований дефіцит — мінімум 600 мільйонів гривень.

— Контрольований дефіцит — це кошти, від яких ми з вами зможемо відмовитися у разі потреби, — пояснив мер.

Малецький також додав, що і державний бюджет також прийняли із дефіцитом: різниця між доходами й видатками становить близько півтора трильйона гривень.

У минулому ж році дефіцит бюджету Кременчука складав понад 371 мільйон гривень. Загалом бюджет 2024 року складав 3 мільярди 93 мільйони гривень доходів та 3 мільярди 90 мільйонів гривень видатків.

Прийняти бюджет на 2025 рік у Кременчуці планують на найближчому засіданні сесії міської ради.