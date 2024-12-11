Об’єдналися заради змін: правоохоронці та соцпрацівники обговорили, як спільно протидіяти насильству

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У понеділок, 9 грудня, в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» у прокуратурі міста Кременчук відбувся унікальний воркшоп під назвою «Синергія дій: спільна відповідальність за подолання насильства»

Ініціаторами й організаторами проведення заходу стала Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги у місті Кременчук БО «БФ «Посмішка ЮА». Воркшоп об’єднав прокурорів, соцпрацівників, правоохоронців, психологів, представників місцевої влади, громадських діячів, ЗМІ, патрульну та ювенальну поліцію та інші служби, що займаються у Кременчуці протидією домашньому насильству.

— Основна мета сьогоднішнього заходу — обговорення та напрацювання спільних дій в напрямку протидії насильству, напрацювання дієвої моделі роботи. Назва заходу — синергія дій, підкреслює необхідність комбінованої взаємодії всіх структур, яка матиме більший ефект в подоланні і розірванні кола насильства, ніж ми кожен буде діяти по одному. Сьогодні у всіх структур є можливість обговорити, як краще взаємодіяти, перенаправляти, щоб це була єдина система в подоланні насильства в нашому місті, — презентувала захід представниця мобільної бригади.

Всі учасники воркшопу розділилися на команди, щоб розібрати та обговорити конкретні кейси, а потім презентувати їх іншим. Протягом роботи виявили «слабкі сторони» взаємодії та запропонували шляхи вирішення.

Також учасники ще раз згадали про те, що домашнє насильство буває фізичним, сексуальним, психологічним або економічним. Якщо раніше домашнім насильством вважались інциденти у подружжі, то тепер коло осіб розширюється. До нього відносять колишнього чоловіка/дружину, громадянські шлюби (спільне проживання без реєстрації). Розширене коло осіб, яких визнають кривдниками: прийомні батьки, особи, які спільно проживають чи проживали в одній родині, рідні брати, сестри, опікуни й інші родичі — дядько, тітка, племінниці, двоюрідні брати, сестри, двоюрідні дідусі та бабусі

Зазвичай люди, які зазнають домашнього насильства, не розуміють, що зіткнулись із ним. У суспільстві існує думка, що насильством слід вважати лише фізичні вияви агресії.

Проте видів насильства багато.

Психологічне насильство може проявлятись у тому, що людина принижує та маніпулює вами, зневажає та ігнорує ваші бажання, думки, почуття. До цього виду насилля також відносять переслідування, постійний контроль з боку кривдника, погрози.

Коли вас обмежують у доступі до грошей чи забороняють використовувати ваші кошти так, як ви вважаєте за потрібне, це можна вважати економічним насильством. До нього також слід віднести пошкодження вашого майна, перешкоджання в доступі до їжі, житла, майна, обмеження в можливості працевлаштування чи навчання, змушення до жебрацтва та шантажування.

Якщо вас ґвалтують або примушують до небажаних сексуальних контактів, то це приклад сексуального насильства. Примус до сексу з іншими людьми, збочених форм сексуальних стосунків, до роботи у порноіндустрії чи секс-бізнесі, до вагітності чи аборту також вважаються виявом сексуального насильства.

Фізичне насильство проявляється в побиттях, обмеженні вашої свободи, коли вас не випускають із власного дому або, навпаки, не впускають туди. Насильством слід вважати змушення до вживання алкоголю чи наркотиків. Погрози вбити чи навмисно створити ситуацію, яка може загрожувати вашому життю та безпеці, примусове переміщення в межах держави або за кордон, позбавлення їжі, сну чи відпочинку експерти також називають виявами домашнього насильства.

Також організатори вокшопу нагадали, куди у Кременчуці можуть звертатися по допомогу постраждалі від насильства:

Національна цілодобова «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 15-47, 116-123 або 0-800-500-355

Національна «гаряча лінія» з питань захисту прав дітей 0-800-500-225 або 116-111

»Гаряча лінія» безоплатної правової допомоги 0-800-213-103

Чат-бот #ДійПротиНасильства (месенджер Telegram)

Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області м. Кременчук, площа Перемоги, буд. 2 +38098-839-11-61 e-mail: 26217671@mail.gov.ua

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, Благодійної організації «Благодійний фонд «Посмішка ЮА» +38066-250-01-33

Кременчуцьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області м. Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 6 тел. 102

Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, Кременчуцького міського центру соціальних служб м. Кременчук, вул. Героїв Крут, буд. 5 +38068-548-76-11, +38050-661-74-11 e-mail: dennuy_centr1@ukr.net

Служба у справах дітей Автозаводської районної адміністрації Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області м. Кременчук, вул. Квітки Цісик, буд. 38 тел. +380963133466 e-mail: ssd@avtorayadm-kremen.gov.ua

Служба у справах дітей Крюківської районної адміністрації Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області вул. Івана Приходька, буд. 90 тел. (053-66) 6-21-46, +38067-531-86-02 e-mail: ssdkrukiv@krukivadm.gov.ua

Кременчуцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги вул. Небесної Сотні, буд. 54 тел. (053-67) 5-75-20

Громадська організація «Ла Страда-Україна», яка має 20-річний досвід організації роботи національних «гарячих» ліній: 0 800 500 335 або 116 123 — Національна гаряча лінія із запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації; 0 800 500 225 або 116 111 — Національна гаряча лінія для дітей та молоді.

Нагадаємо, що мобільна бригада соціально-психологічної допомоги у місті Кременчук працює за підтримки Фонду Народонаселення ООН в Україні — UNFPA Ukraine, завдяки фінансовій підтримці уряду Норвегії через імплементаційного партнера БО «БФ «Посмішка ЮА».