Об’єдналися заради змін: правоохоронці та соцпрацівники обговорили, як спільно протидіяти насильству

У понеділок, 9 грудня, в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» у прокуратурі міста Кременчук відбувся унікальний воркшоп під назвою «Синергія дій: спільна відповідальність за подолання насильства»
Ініціаторами й організаторами проведення заходу стала Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги у місті Кременчук БО «БФ «Посмішка ЮА». Воркшоп об’єднав прокурорів, соцпрацівників, правоохоронців, психологів, представників місцевої влади, громадських діячів, ЗМІ, патрульну та ювенальну поліцію та інші служби, що займаються у Кременчуці протидією домашньому насильству.
Всі учасники воркшопу розділилися на команди, щоб розібрати та обговорити конкретні кейси, а потім презентувати їх іншим. Протягом роботи виявили «слабкі сторони» взаємодії та запропонували шляхи вирішення.
Також учасники ще раз згадали про те, що домашнє насильство буває фізичним, сексуальним, психологічним або економічним. Якщо раніше домашнім насильством вважались інциденти у подружжі, то тепер коло осіб розширюється. До нього відносять колишнього чоловіка/дружину, громадянські шлюби (спільне проживання без реєстрації). Розширене коло осіб, яких визнають кривдниками: прийомні батьки, особи, які спільно проживають чи проживали в одній родині, рідні брати, сестри, опікуни й інші родичі — дядько, тітка, племінниці, двоюрідні брати, сестри, двоюрідні дідусі та бабусі
Зазвичай люди, які зазнають домашнього насильства, не розуміють, що зіткнулись із ним. У суспільстві існує думка, що насильством слід вважати лише фізичні вияви агресії.
Проте видів насильства багато.
Психологічне насильство може проявлятись у тому, що людина принижує та маніпулює вами, зневажає та ігнорує ваші бажання, думки, почуття. До цього виду насилля також відносять переслідування, постійний контроль з боку кривдника, погрози.
Коли вас обмежують у доступі до грошей чи забороняють використовувати ваші кошти так, як ви вважаєте за потрібне, це можна вважати економічним насильством. До нього також слід віднести пошкодження вашого майна, перешкоджання в доступі до їжі, житла, майна, обмеження в можливості працевлаштування чи навчання, змушення до жебрацтва та шантажування.
Якщо вас ґвалтують або примушують до небажаних сексуальних контактів, то це приклад сексуального насильства. Примус до сексу з іншими людьми, збочених форм сексуальних стосунків, до роботи у порноіндустрії чи секс-бізнесі, до вагітності чи аборту також вважаються виявом сексуального насильства.
Фізичне насильство проявляється в побиттях, обмеженні вашої свободи, коли вас не випускають із власного дому або, навпаки, не впускають туди. Насильством слід вважати змушення до вживання алкоголю чи наркотиків. Погрози вбити чи навмисно створити ситуацію, яка може загрожувати вашому життю та безпеці, примусове переміщення в межах держави або за кордон, позбавлення їжі, сну чи відпочинку експерти також називають виявами домашнього насильства.
Також організатори вокшопу нагадали, куди у Кременчуці можуть звертатися по допомогу постраждалі від насильства:
Нагадаємо, що мобільна бригада соціально-психологічної допомоги у місті Кременчук працює за підтримки Фонду Народонаселення ООН в Україні — UNFPA Ukraine, завдяки фінансовій підтримці уряду Норвегії через імплементаційного партнера БО «БФ «Посмішка ЮА».
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