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Україна, Світ

Жінки полюбили хентай? Україна увійшла до топ-20 за трафіком Pornhub у 2024 році

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 436

Середній час перебування українців на сайті становить 9 хвилин 15 секунд

Pornhub оприлюднив щорічну аналітику за 2024 рік, згідно з якою Україна посіла місце серед 20 країн із найбільшим трафіком на платформі.

Популярні категорії та запити

Серед українських користувачів найпопулярнішим пошуковим терміном «Хентай», піднявшись на +1 позицію порівняно з 2023 роком, а «мілф» опустився на 2 місце. Запит на «російське порно» піднявся на +12 позицій, що зробило його третім найпопулярнішим терміном року. Також у запитах демонструють зростання популярності «українське порно» та «домашнього», який цьогоріч піднявся на 15 позицій, а «бдсм» піднявся на 10 позицій. Для популярних пошукових запитів «на мотоциклах» значно зріс на +416%, незвичайний термін, унікальний для України цього року. Термін «справжній жіночий оргазм» зріс на +293%, а «масажний салон» — на +234%. 

Хто дивиться?

Середній час перебування українців на сайті становить 9 хвилин 15 секунд. Співвідношення користувачів за гендером: 56% чоловіків і 44% жінок. Це вказує на зростання інтересу серед жіночої аудиторії.

Популярні порнозірки

Найпопулярнішими порнозірками серед українців стали Josephine Jackson, росіянка Eva Elfie та Lana Rhoades.

Глобальні тренди

Українські вподобання у категоріях і запитах здебільшого збігаються із загальносвітовими, підкреслюючи схожість споживацьких інтересів.

Фото: pornhub.com

Нагадаємо, що у листопаді депутати зареєстрували доопрацьований законопроєкт №12191 про декриміналізацію порно, яким планують змінити статтю 301 КК, щоб людей не ув’язнювали до 5 років за зняті й поширені відео інтимного характеру. Важливо, що декриміналізація створення порнографічного контенту не є його легалізацією — цей вид контенту в Україні вже легалізований і обкладається податками.

Однак торік кременчуцька пара отримала три роки в'язниці за одне відео та кілька хтивок на onlyfans. Також три роки умовно отримав кременчужанин, який викладав домашні відео з дружиною на порносайт.


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: credo.pro Фото: pornhub.com
Теги: порно порносайт рейтинг
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