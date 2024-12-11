Жінки полюбили хентай? Україна увійшла до топ-20 за трафіком Pornhub у 2024 році

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 436

Pornhub оприлюднив щорічну аналітику за 2024 рік, згідно з якою Україна посіла місце серед 20 країн із найбільшим трафіком на платформі.

Популярні категорії та запити

Серед українських користувачів найпопулярнішим пошуковим терміном «Хентай», піднявшись на +1 позицію порівняно з 2023 роком, а «мілф» опустився на 2 місце. Запит на «російське порно» піднявся на +12 позицій, що зробило його третім найпопулярнішим терміном року. Також у запитах демонструють зростання популярності «українське порно» та «домашнього», який цьогоріч піднявся на 15 позицій, а «бдсм» піднявся на 10 позицій. Для популярних пошукових запитів «на мотоциклах» значно зріс на +416%, незвичайний термін, унікальний для України цього року. Термін «справжній жіночий оргазм» зріс на +293%, а «масажний салон» — на +234%.

Хто дивиться?

Середній час перебування українців на сайті становить 9 хвилин 15 секунд. Співвідношення користувачів за гендером: 56% чоловіків і 44% жінок. Це вказує на зростання інтересу серед жіночої аудиторії.

Популярні порнозірки

Найпопулярнішими порнозірками серед українців стали Josephine Jackson, росіянка Eva Elfie та Lana Rhoades.

Глобальні тренди

Українські вподобання у категоріях і запитах здебільшого збігаються із загальносвітовими, підкреслюючи схожість споживацьких інтересів.