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Щоденна боротьба з терористами: в Україні відзначається День створення Антитерористичного центру СБУ

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 152

 

Структура була сформована 11 грудня 1998 року

Сьогодні, 11 грудня, в Україні відзначається 26-та річниця з дня створення Антитерористичного центру Служби Безпеки України, співробітники якого щоденно протидіють тероризму, російській агентурі та диверсійно-розвідувальним групам в Україні.

Структура була сформована 11 грудня 1998 року Указом Президента України задля запобігання, виявлення та припинення тероризму.

Саме працівники Антитерористичного центру СБУ під час повномасштабної війни роблять усе можливе для протидії терактам, які несуть загрозу життю і здоров’ю людей, та запобігання диверсіям на об'єктах критичної інфраструктури.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» вітає усіх співробітників відомства зі святом та дякує за щоденну роботу та надійний захист!

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Автор: Яна Гудзь
Теги: антитерористичний центр СБУ
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