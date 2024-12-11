У Кременчуці затримали 17-річного водія «під кайфом» — патрульна поліція

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 123 Коментарів: 1

У центрі міста патрульні зупинили юнака, який не мав права керувати транспортним засобом

Під час патрулювання на вулиці Університетській інспектори зупинили автомобіль Mazda 626 через порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував 17-річний водій. Про це 11 грудня повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Спілкуючись із юнаком, поліціянти помітили ознаки наркотичного сп’яніння: розширені зіниці, які не реагували на світло, неприродну блідість шкіри та тремтіння пальців рук. Від проходження медичного огляду водій відмовився.

Додатково з’ясувалося, що юнак не має права керувати транспортними засобами через відсутність відповідної категорії водійського посвідчення.

На водія склали протоколи за порушення:

ч. 1 ст. 130 КУпАП – керування в стані сп’яніння;

– керування в стані сп’яніння; ч. 2 ст. 126 КУпАП – керування без відповідного права;

– керування без відповідного права; ч. 5 ст. 121 КУпАП – порушення правил експлуатації транспортного засобу.

Поліціянти відсторонили водія від керування автомобілем, а подальші обставини справи будуть розглядатися в суді.

Нагадаємо, що від початку року п'яні водії спричинили 41 аварію на дорогах області.