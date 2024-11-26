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Для дому і сім'ї, Рецепти

Газета «Для дому і сім'ї» проводить предноворічний конкурс на кращий рецепт від читачів

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 1

Три переможці отримають святкові подарунки

Новорічні свята — це час кулінарних шедеврів, родинного тепла і нових ідей. Запрошуємо вас взяти участь у конкурсі від газети «Для дому і сім'ї» на «Кращий новорічний рецепт», де саме ваша страва може стати зірковою.

Поділіться секретами ваших фірмових страв, десертів або напоїв, які створюють неповторну атмосферу Нового року. Надішліть свій рецепт із фото готової страви (якщо є) та коротким описом, чому саме цей рецепт для вас улюблений.

На трьох переможців чекають новорічні подарунки від спонсора конкурсу Миколи Корецького.

Щоб взяти участь, надішліть рецепт із фото листом на адресу: Шевченка, 50А, на email: gazetakremenchuk@gmail.com або в Телеграм на номер +380981248490.

Вкажіть ім’я, контактні дані та назву рецепта.

Переможців визначить журі редакції, а найкращі рецепти будуть опубліковані в нашій газеті та на сайті!

Поспішайте взяти участь та надихніть інших на створення святкових шедеврів!

Чекаємо на ваші кулінарні ідеї!

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Автор: Мирослава Українська
Теги: конкурс рецепти Новий рік
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