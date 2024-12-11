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«Він разом з рядовим був на найгарячішій точці». У Кременчуці попрощались з нацгвардійцем Павлом Чернишем

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 130

У Павла залишилось двоє дітей

11 грудня у Кременчуці попрощались з бійцем Національної гвардії Павлом Чернишем. Чоловік був головним сержантом. 

За словами військовослужбовця з позивним «Лиман», Павла призвали на військову службу 11 липня 2023 року. Загинув нацгвардієць 4 грудня цього року під час оборони України біля села Благодатне Донецької області. 

До військової служби Павло працював вчителем історії у в Кам’янопотоківському ліцеї. Викладачка суспільних дисциплін у Кременчуцькому гуманітарно-технологічній академії Юлія Ступак раніше була колегою військового. 

 

— Павло Васильович був сповнений різних планів, рішучий, амбітний, мав жагу до політичної діяльності, до наукової діяльності, мав кучу планів. І коли прийшла війна страшна на нашу землю, він не зрадив своїм юнацьким ідеалам і присвятив себе боротьбі за нашу свободу, незалежність, за багате заможне європейське майбутнє нашої країни, — каже жінка. 

Директор Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного Олександр Кириченко розповідає, що Павло «багато приділяв уваги політичній діяльності» — «він практично стояв у витоків і започаткував в нашому місті рух «Наша Україна». Раніше Павло служив у морському флоті, потім працював у тодішній ще міліції у справах з неповнолітніми. 

«Його любов до дітей була безмежною». Загинув на війні вчитель історії з Кременчуччини Павло Черниш

 

— Людина, яка обстоювала, скажімо так, усі засади незалежності, будучи вчителем історії, будучи українцем. Ми багато разів з ним спілкувалися, як з колегою-істориком. Різні були спори, але все ж таки дружба у нас була з ним чудова. 

За словами Кириченка, Павло мав бронювання, але вирішив йти служити. 

— Я про це можу сказати, у мене мурашки йдуть по спині. Тобто він може слугувати прикладами для мене, в принципі, — розповідає Кириченко. 

Побратим Павла Дмитро згадує сержанта, як «хорошу людину».

 

— Він разом з рядовим був на найгарячішій точці, завжди був попереду. Я не чув ні разу, щоб до нього звертались пан сержант або товариш сержант. Всі звертались, як просто Паша. Бували хлопці, які перший раз потрапили, там страх якийсь бував, і йшли до Паші, розповіли про свої проблеми, про свої страхи. І він знаходив до них слова. У нього в роті немає ні одного СЗЧ-ника. Ні одного, — каже Дмитро.

У Павла залишилось двоє дітей. Після прощання панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали нацгвардійця на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші загиблі воїни.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Вероніка Білодід Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: поховання Прощання воїни світла загиблі на війні
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