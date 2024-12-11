«Він разом з рядовим був на найгарячішій точці». У Кременчуці попрощались з нацгвардійцем Павлом Чернишем

11 грудня у Кременчуці попрощались з бійцем Національної гвардії Павлом Чернишем. Чоловік був головним сержантом.
За словами військовослужбовця з позивним «Лиман», Павла призвали на військову службу 11 липня 2023 року. Загинув нацгвардієць 4 грудня цього року під час оборони України біля села Благодатне Донецької області.
До військової служби Павло працював вчителем історії у в Кам’янопотоківському ліцеї. Викладачка суспільних дисциплін у Кременчуцькому гуманітарно-технологічній академії Юлія Ступак раніше була колегою військового.
Директор Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного Олександр Кириченко розповідає, що Павло «багато приділяв уваги політичній діяльності» — «він практично стояв у витоків і започаткував в нашому місті рух «Наша Україна». Раніше Павло служив у морському флоті, потім працював у тодішній ще міліції у справах з неповнолітніми.
«Його любов до дітей була безмежною». Загинув на війні вчитель історії з Кременчуччини Павло Черниш
За словами Кириченка, Павло мав бронювання, але вирішив йти служити.
Побратим Павла Дмитро згадує сержанта, як «хорошу людину».
У Павла залишилось двоє дітей. Після прощання панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали нацгвардійця на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші загиблі воїни.
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