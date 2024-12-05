«Його любов до дітей була безмежною». Загинув на війні вчитель історії з Кременчуччини Павло Черниш

Під час бойового завдання загинув військовослужбовець з Кременчуччини Павло Васильович Черниш. Про це повідомив товариш загиблого воїна Як Білоус.
Вчитель Павло Черниш на своїй сторінці у фейсбуці дякував своїм колегам та вихованцям за підтримку. Він своїми вчинками до останнього доводив, що історія зараз пишеться на фронті.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.
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