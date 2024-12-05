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«Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинних відключень на п’ятницю, 6 грудня

Сьогодні, 18:55 Переглядів: 585

 

Протягом доби застосовуватимуть 1-2 черги відключень

ПАТ «Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинного відключення електроенергії на завтра, 6 грудня. З 6.00 до 7.00 та з 20.00 до 22.00 — застосовуватимуть 1 чергу відключень, а з 7.0 до 20.00 — 2 черги. Про це повідомили на сайті «Полтаваобленерго».

 

Відключення електроенергії відбувається не раніше зазначеного часу початку черги, впродовж 0,5 год. Увімкнення електроенергії відбувається в останні 0,5 години вимкненої черги, після того, як буде виконано вимкнення споживачів наступної черги.

Детальніше із графіком відключень можна ознайомитися за посиланням. Знайти свою адресу — у переліку.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго графік відключень погодинні відключення відключення світла
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