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У 2025 році вчителі отримають доплати до зарплат, які протягом року збільшать удвічі

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 114

 

За словами глави уряду Дениса Шмигаля, за рік доплати до зарплати збільшаться двічі: перше підвищення зарплат вчителям варто очікувати з 1 січня, а друге — з 1 вересня

З наступного року вчителі отримуватимуть щомісячні доплати до заробітної плати, а у вересні їх розмір збільшиться удвічі. Про це сьогодні, 8 листопада, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

— З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну «вчительську доплату» до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень «на руки». З 1 вересня 2025 року цю виплату збільшимо до 2000 грн «на руки» кожному вчителю, — зазначив він.

Денис Шмигаль зазначив, що це рішення є частиною підтримки «тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України».

— Вдячні українським педагогам і вчителям за вашу самовіддану роботу. Завдяки вам, навіть попри війну, сотні тисяч дітей можуть продовжити навчання та отримати якісну освіту, — додав прем'єр-міністр.
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Автор: Віктор Крук
Теги: вчителі Шмигаль зарплата доплата уряд
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