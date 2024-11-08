У 2025 році вчителі отримають доплати до зарплат, які протягом року збільшать удвічі

За словами глави уряду Дениса Шмигаля, за рік доплати до зарплати збільшаться двічі: перше підвищення зарплат вчителям варто очікувати з 1 січня, а друге — з 1 вересня
З наступного року вчителі отримуватимуть щомісячні доплати до заробітної плати, а у вересні їх розмір збільшиться удвічі. Про це сьогодні, 8 листопада, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Денис Шмигаль зазначив, що це рішення є частиною підтримки «тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України».
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