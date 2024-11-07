Цієї неділі, 10 листопада о 18.00, у театрі комедії «МО» в Кременчуці відбудеться прем'єрний показ вистави-дискусії «Листи з нуля», створеної за реальними листами з фронту. Вистава поставлена колективом і друзями «Троїцького театру» для показу в місті-побратимі Тюбінгені, Німеччина.

У постановці беруть участь Сергій Ситник, Тетяна Широка, Манана Джанашія-Ситник та Ілля Ситник. Прем’єра спрямована на підтримку театру «МО» та його режисера Максима Воробйова, який став добровольцем на захист України.