Завтра у Кременчуці не буде світла на понад 70 вулицях: де саме
Сьогодні, 19:01
Переглядів: 249
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 9 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00:
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141А-204
- вул. Василя Сліпака, 54-91
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. Віталія Базилевського, 20-32
- вул. Гайдамацька, 80, 147
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Енергетиків, 11-75
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Івана Франка, 4-40
- вул. Капітана Трусова, 84, 86
- вул. Козацька, 3-26/24
- вул. Космонавтів, 1А-36/17
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
- вул. Ліщинова, 17-23
- вул. Майора Пугача, 88
- вул. М.Березовського, 7-45
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Насосна, 2/25-100
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Петра Прокоповича, 1-31
- вул. Різдвяна, 18-45
- вул. Романа Шухевича, 30, 31
- вул. Рудникова, 1-70/16
- вул. Софіївська, 38/19
- вул. Соломії Крушельницької, 44-79
- вул. Тупикова, 3-10
- вул. Чорноморська, 1-4
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
- вул. Шевченка, 11, 13
- вул. Ярослава Мудрого, 8А
- пров. Антіна Кущинського, 4-8
- пров. Арсенальний, 13-62
- пров. Бондарський, 4-26
- пров. Бригадирський, 3-19
- пров. Вагонобудівний, 2А
- пров. Вишневецького Дмитра, 20А
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Герцена, 3-9Б
- пров. К.Ушинського, 1-14
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Козачий, 2/7-23, 24-34
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пров. Крюківський, 4-12
- пров. Лисенка, 1-16
- пров. Савченка, 3-8
- пров. Насосний, 3-22
- пров. Олександра Тесленка, 23, 29
- пров. Урожайний, 3-20
- туп. Хорольський, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й
З 8.00 до 18.00:
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. Івасюка, 31-86/46
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Івана Франка, 13-40
- вул. Максима Березовського, 27-45
- вул. М.Березовського, 7-45
- вул. Насосна, 2/25-100
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
- вул. Республіканська, 1-74, 107, 20-36
- вул. Тупикова, 3-10
- вул. Чехова, 1/13-35/9
- вул. Художня, 28-57/2
- пров. І.Приходька, 3-24
- пров. К.Ушинського, 1-12, 1-14
- пров. Крюківський, 4-12
- пров. Насосний, 3-22
- пров. Ф.Мазуленка, 2/7-7
- пров. Художній, 2-15.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.