Завтра у Кременчуці не буде світла на понад 70 вулицях: де саме

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 Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 9 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:


  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141А-204
  • вул. Василя Сліпака, 54-91
  • вул. Вільної України, 29-60
  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32
  • вул. Гайдамацька, 80, 147
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Енергетиків, 11-75
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Івана Франка, 4-40
  • вул. Капітана Трусова, 84, 86
  • вул. Козацька, 3-26/24
  • вул. Космонавтів, 1А-36/17
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
  • вул. Ліщинова, 17-23
  • вул. Майора Пугача, 88
  • вул. М.Березовського, 7-45
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Насосна, 2/25-100
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Петра Прокоповича, 1-31
  • вул. Різдвяна, 18-45
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31
  • вул. Рудникова, 1-70/16
  • вул. Софіївська, 38/19
  • вул. Соломії Крушельницької, 44-79
  • вул. Тупикова, 3-10
  • вул. Чорноморська, 1-4
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
  • вул. Шевченка, 11, 13
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А
  • пров. Антіна Кущинського, 4-8
  • пров. Арсенальний, 13-62
  • пров. Бондарський, 4-26
  • пров. Бригадирський, 3-19
  • пров. Вагонобудівний, 2А
  • пров. Вишневецького Дмитра, 20А
  • пров. Гарматний, 3-22
  • пров. Герцена, 3-9Б
  • пров. К.Ушинського, 1-14
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. Козачий, 2/7-23, 24-34
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • пров. Крюківський, 4-12
  • пров. Лисенка, 1-16
  • пров. Савченка, 3-8
  • пров. Насосний, 3-22
  • пров. Олександра Тесленка, 23, 29
  • пров. Урожайний, 3-20
  • туп. Хорольський, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й

З 8.00 до 18.00:


  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. Івасюка, 31-86/46
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Івана Франка, 13-40
  • вул. Максима Березовського, 27-45
  • вул. М.Березовського, 7-45
  • вул. Насосна, 2/25-100
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
  • вул. Республіканська, 1-74, 107, 20-36
  • вул. Тупикова, 3-10
  • вул. Чехова, 1/13-35/9
  • вул. Художня, 28-57/2
  • пров. І.Приходька, 3-24
  • пров. К.Ушинського, 1-12, 1-14
  • пров. Крюківський, 4-12
  • пров. Насосний, 3-22
  • пров. Ф.Мазуленка, 2/7-7
  • пров. Художній, 2-15.



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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії планові відключення
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