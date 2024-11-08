Завтра у Кременчуці не буде світла на понад 70 вулицях: де саме

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 249

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 9 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00:

вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141А-204

вул. Василя Сліпака, 54-91

вул. Вільної України, 29-60

вул. Виноградна, 15-56

вул. Віталія Базилевського, 20-32

вул. Гайдамацька, 80, 147

вул. Дмитра Демидюка, 7-28

вул. Енергетиків, 11-75

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. Івана Франка, 4-40

вул. Капітана Трусова, 84, 86

вул. Козацька, 3-26/24

вул. Космонавтів, 1А-36/17

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17

вул. Ліщинова, 17-23

вул. Майора Пугача, 88

вул. М.Березовського, 7-45

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Насосна, 2/25-100

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Петра Прокоповича, 1-31

вул. Різдвяна, 18-45

вул. Романа Шухевича, 30, 31

вул. Рудникова, 1-70/16

вул. Софіївська, 38/19

вул. Соломії Крушельницької, 44-79

вул. Тупикова, 3-10

вул. Чорноморська, 1-4

вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129

вул. Шевченка, 11, 13

вул. Ярослава Мудрого, 8А

пров. Антіна Кущинського, 4-8

пров. Арсенальний, 13-62

пров. Бондарський, 4-26

пров. Бригадирський, 3-19

пров. Вагонобудівний, 2А

пров. Вишневецького Дмитра, 20А

пров. Гарматний, 3-22

пров. Герцена, 3-9Б

пров. К.Ушинського, 1-14

пров. Калиновий, 3-9А

пров. Козачий, 2/7-23, 24-34

пров. Криворізький, 2/2-18

пров. Крюківський, 4-12

пров. Лисенка, 1-16

пров. Савченка, 3-8

пров. Насосний, 3-22

пров. Олександра Тесленка, 23, 29

пров. Урожайний, 3-20

туп. Хорольський, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й З 8.00 до 18.00:

вул. Виноградна, 15-56

вул. Івасюка, 31-86/46

вул. Давида Кострова, 4-47/11

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. Івана Франка, 13-40

вул. Максима Березовського, 27-45

вул. М.Березовського, 7-45

вул. Насосна, 2/25-100

вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33

вул. Республіканська, 1-74, 107, 20-36

вул. Тупикова, 3-10

вул. Чехова, 1/13-35/9

вул. Художня, 28-57/2

пров. І.Приходька, 3-24

пров. К.Ушинського, 1-12, 1-14

пров. Крюківський, 4-12

пров. Насосний, 3-22

пров. Ф.Мазуленка, 2/7-7

пров. Художній, 2-15.





Поділитись новиною



