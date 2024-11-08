Кременчужанка Карина Тимошенко знялася у трилері Killhouse про війну в Україні

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 376 Коментарів: 1

Кременчужанка Карина Тимошенко знялася в трилері Любомира Левицького. Український режисер Любомир Левицький знімає фільм з назвою Killhouse, сценарій до якого був написаний за мотивами реальних подій війни в Україні. Зокрема, у стрічці буде зображена реальна історія про рятувальну операцію в Україні.

Фільм у процесі зйомок, повідомляє українська розвідка. До зйомок вже долучаться справжні українські військові та ветерани, уточнює ГУР МО.

Екшн-трилер готує кінокомпанія Films Division Company, прем'єра фільму запланована на 2025 рік.

За сюжетом, відомий американський журналіст потрапляє в епіцентр рятувальної операції, яку проводить спецпідрозділ ГУР та Третя окрема штурмова бригада. Завдання операції — витягнути поранену подружню пару з перехрестя на окупованій території, де їхній автомобіль потрапив під обстріл росіян.

Але все ускладнюється, коли з’ясовується, що на кону життя ще однієї людини — їхньої 14-річної доньки, яка опинилася в заручниках. Американський журналіст, який був свідком напруженої місії, стає учасником подій. Росіяни вимагають обміняти його на дівчинку.