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Кременчужанка Карина Тимошенко знялася у трилері Killhouse про війну в Україні

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 376 Коментарів: 1

 

Фільм за мотивами реальної операції ГУР і 3-ї ОШБр

Кременчужанка Карина Тимошенко знялася в трилері Любомира Левицького. Український режисер Любомир Левицький знімає фільм з назвою Killhouse, сценарій до якого був написаний за мотивами реальних подій війни в Україні. Зокрема, у стрічці буде зображена реальна історія про рятувальну операцію в Україні.

 

Фільм у процесі зйомок, повідомляє українська розвідка. До зйомок вже долучаться справжні українські військові та ветерани, уточнює ГУР МО.

Екшн-трилер готує кінокомпанія Films Division Company, прем'єра фільму запланована на 2025 рік.

За сюжетом, відомий американський журналіст потрапляє в епіцентр рятувальної операції, яку проводить спецпідрозділ ГУР та Третя окрема штурмова бригада. Завдання операції — витягнути поранену подружню пару з перехрестя на окупованій території, де їхній автомобіль потрапив під обстріл росіян.

Але все ускладнюється, коли з’ясовується, що на кону життя ще однієї людини — їхньої 14-річної доньки, яка опинилася в заручниках. Американський журналіст, який був свідком напруженої місії, стає учасником подій. Росіяни вимагають обміняти його на дівчинку.

Наразі про стрічку мало що відомо, окрім того, що професійних акторів у зйомках задіяно приблизно стільки ж, скількі військовослужбовців ЗСУ і, зокрема, бійців ГУР МО.


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Автор: Альона Душенко
Теги: фільм війна 3 штурмова ГУР розвідка дивись українське
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Коментарі: 1

1 137
Andron777:
Сьогодні, 19:24

Яка вона кременчужанка?! Правильно по соврЄмьЄнному кременчуківка blush


0 1

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