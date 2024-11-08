У Республіці Косово почали виходити новини українською мовою

У Приштині розпочала роботу українська редакція видання The Geopost — незалежного вебсайту, що висвітлює суспільно-політичні процеси в Західних Балканах із фокусом на боротьбі з дезінформацією. Про це повідомляє українська журналістка, яка працює в Косово, Людмила Макей.
До речі, Тетяна Красельникова — кременчужанка, яка вже другий рік живе та працює в Республіці Косово й популяризує українську мову та культуру за кордоном.
Раніше ми писали, що українські журналісти організували у Косово патріотичний забіг на честь загиблих воїнів
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