У Республіці Косово почали виходити новини українською мовою

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 180

У Приштині розпочала роботу українська редакція видання The Geopost — незалежного вебсайту, що висвітлює суспільно-політичні процеси в Західних Балканах із фокусом на боротьбі з дезінформацією. Про це повідомляє українська журналістка, яка працює в Косово, Людмила Макей.

— Я вдячна за можливість долучитися до цього важливого проєкту головному виконавчому продюсеру Gynen Venhari й тішуся, що можу працювати заради України й Косова разом із моєю колежанкою Тетяною Красельниковою, — написала журналістка.

До речі, Тетяна Красельникова — кременчужанка, яка вже другий рік живе та працює в Республіці Косово й популяризує українську мову та культуру за кордоном.

Раніше ми писали, що українські журналісти організували у Косово патріотичний забіг на честь загиблих воїнів