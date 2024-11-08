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У Лубнах на кілька годин стали ліфти через мобілізацію єдиного фахівця

Сьогодні, 21:58 Переглядів: 95

Згодом роботу ліфтів відновили тимчасово, а оплату за простої обіцяють перерахувати

7 листопада у багатоповерхових будинках Лубен, які обслуговує Лубенське комунальне житлово-експлуатаційне управління (ЛКЖЕУ), тимчасово призупинили роботу ліфтів. Причиною стало те, що єдиний спеціаліст з обслуговування ліфтів був мобілізований до Збройних Сил України. Лубенська міська рада пояснила, що це рішення було ухвалено для запобігання нещасним випадкам, доки не знайдуть заміну спеціалісту.

Мешканцям пообіцяли перерахувати плату за користування ліфтами за час простою.

За кілька годин у міській раді повідомили, що роботу ліфтів відновлено, хоча це вирішення є тимчасовим.

Нагадаємо, влітку комунальне підприємство «Глобинське» обмежувало роботу через мобілізацію співробітників. Раніше ексначальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олег Лєднік заявляв, що на Кременчуччині виникли проблеми з посівною через мобілізацію механізаторів та водіїв. А директор департаменту ЖКГ Кременчука Іван Москалик ще торік нарікав, що на комунальних підприємствах міста роздають повістки. Тоді, за його словами, тільки Шляхове ремонтно-будівельне управління (ШРБУ) переживало дефіцит кадрів у 30%.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Лубни ліфт мобілізація
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