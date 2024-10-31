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Кременчук, Афіша

У Кременчуці проведуть театралізовані екскурсії містом для всіх охочих (афіша)

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 182

Інтерактивне знайомство з історією міста

2, 3, 9 та 10 листопада жителі та гості Кременчука матимуть можливість зануритися в історію міста через театралізовані екскурсії, що стартують о 15.00 від фонтана у сквері імені Олега Бабаєва.

Проєкт «Театралізовані екскурсії» пропонує інтерактивне знайомство з історією Кременчука. На різних локаціях маршруту учасників чекатимуть театральні перформанси, підготовлені істориками та митцями. Завдяки ретельно продуманим маршрутам і костюмам глядачі відчують атмосферу різних епох, відкриють нові факти та легенди про знайомі місця.

Проєкт спрямований на популяризацію культурної спадщини міста та заохочення місцевих жителів до вивчення історії Кременчука. Екскурсії розраховані на всі вікові групи, поєднуючи елементи розваги та навчання.

Деталі та анонси заходів можна знайти на сторінці проєкту в Instagram: «Театралізовані екскурсії вулицями Кременчука».

Проєкт реалізується в межах грантової програми Per Forma від платформи Kyiv Contemporary Music Days за підтримки Performing Arts Fund NL та Міністерства освіти, культури та науки Нідерландів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: театралізовані екскурсії екскурсія
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