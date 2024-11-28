У Кременчуці об'єднають ще кілька дитсадків — рішення виконкому

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 155

Також дитячі садки замість номерів можуть у майбутньому мати назви, як у гімназій та ліцеїв

Невдовзі у Кременчуці об'єднають ще кілька закладів дошкільної освіти. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міськради 28 листопада.

Члени виконкому підтримали рішення про затвердження актів приймання-передачі майна дитячими садками.

Як повідомив міський голова Віталій Малецький, мова йде про об'єднання дитячих садків № 27 і № 77 та садків № 73 і № 46.

Також мер Кременчука запропонував очільнику департаменту освіти Геннадію Москалику на перспективу «знайти кошти й зробити нумерацію садочків такою, яка була б людям зрозумілою».

— А то 43-й є, а 45-го і 46-го немає… Я розумію, що пам’ять, люди знають, звикли… Може якісь власні назви, як у ліцеях, наприклад.

Геннадій Москалик таку пропозицію підтримав і пообіцяв її розглянути.

Нагадаємо, у серпні під час сесії Кременчуцькому міської ради Віталій Малецький заявив, що протягом 2023-2024 навчального року із дитсадків міста звільнилися близько 400 осіб.