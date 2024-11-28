СБУ затримала 8 провокаторів, які намагалися зірвати мобілізацію: один з них напав з ножем на посадовців ТЦК

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Служба безпеки України викрила ще вісьмох провокаторів, які працювали на зрив мобілізації в Україні. Фігуранти закликали військовозобов’язаних ухилятися від призову та поширювали фейкові повідомлення про українських військових.

Про це повідомляє пресслужба ЗСУ.

Серед зловмисників — мешканець столиці, який з ножем напав на представників ТЦК під час вручання повістки призовнику. За результатами оперативного реагування військових та поліції зловмисника своєчасно затримано — проти нього порушено кримінальне провадження.

Також у Києві затримано ще трьох адміністраторів й дописувачів Телеграм-каналів та Вайбер-груп, які публікували геолокації ТЦК та поліції у Печерському, Дніпровському та Солом’янському районах столиці.

На Полтавщині підозру отримав кременчуцький адвокат, який перешкоджав роботі ТЦК.

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У Черкаській області викрито двох адміністраторів анонімних груп у месенджерах, які «зливали» в інтернет координати мобільних блокпостів на території регіону.

У Рівному підозру отримала власниця закритої групи у Вайбері, яка щодня «постила» геолокації українських військовослужбовців, у тому числі представників ТЦК.

За всіма викритими фактами слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством).

— Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі, - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 11 листопада СБУ затримало 26-річного жителя Кременчука, який шукав легкого заробітку і погодився на пропозицію щодо підпалу автомобіля.

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Наприкінці жовтня СБУ затримало трьох поплічників ФСБ, які готували диверсії на об’єктах «Укрзалізниці» в Одеській та Харківській областях. Зловмисники палили релейні шафи та намагалися пустити під укіс рухомий склад на стратегічно важливому напрямку залізничного сполучення.

25 жовтня СБУ та Нацполіція затримали 19 адміністраторів та дописувачів телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації Збройних сил України. Пресслужба СБУ повідомляє, що затримані знімали провокаційні стріми та розповсюджували фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК.

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У жовтні пресслужба СБУ повідомила, що 28-річну мешканку міста Олександрії на Кіровоградщині позбавили волі на 6 років за підпал авто військових.

«Кременчуцький Телеграф» писав, як військовослужбовці упіймали двох чоловіків, які намагалися підпалити військові автомобілі. Вони придумали для паліїв незвичайне та повчальне покарання.

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У вересні в Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Російські спецслужби вербують у соцмережах дітей та підлітків для підпалу автівок військових — омбудсмен

У вересні співробітники СБУ та Нацполіції викрили угрупування чоловіків, які палили автівки військових у Києві — серед них були представники Полтавщини.