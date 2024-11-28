«Я йду, бо я там потрібен»: родинам трьох загиблих воїнів вручили їх посмертні нагороди

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Сьогодні, 28 листопада, в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили державні нагороди родинам трьох загиблих воїнів з Кременчука.

Ордени «За мужність» III ступеню від імені Президента України рідним полеглих Героїв передали начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Олександр Мазніцький.

Під час вручення нагород вони згадали про подвиг кожного полеглого героя, які віддали свої життя, захищаючи Україну.

Першим державну нагороду — орден «За мужність» III ступеню, вручили матері солдата Олександра Козловського — пані Любові.

Він народився 8 липня 1993 року. Навчався у школі № 19. Добровільно пішов на військову службу 6-го березня 2023 року. Пройшов навчання у Великобританії та воював на посаді стрільця — снайпера аеромобільного відділення однієї з військових частин ДШВ ЗСУ.

Солдат Олександр Вікторович Козловський загинув 12 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі Роботиного Запорізької області.

Нагороджений посмертно за вірність народу України, самовідданість проявлену у боях з російськими окупаційними військами, непохитність та нескореність.

Орден «За мужність» III ступеню вручили матері Олександра Сурєва, який загинув у 22-річному віці.

Він народився у Кременчуці 12 березня 2001 року. Разом з молодшим братом навчався у Кременчуцькому спортивному ліцеї імені Піддубного, займався футболом.

На військову службу пішов добровільно — 19 квітня 2023 року був призваний Житомирським ТЦК та СП. Первину військову підготовку пройшов на 199-му навчальному центрі ДШВ ЗСУ. Служив старшим оператором взводу протитанкових ракетних комплексів в одній з військових частин ДШВ.

Старший солдат Олександр Сергійович Сурєв загинув 7 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання та рятуючи побратимів в районі Новоселівського Сватівського району Луганської області.

У полеглого воїна залишився син.

Завтра Кременчук попрощається з Олександром Сурєвим, який загинув на Луганщині





Державну нагороду — орден «За мужність» III ступеню, вручили матері старшого солдата Романа Кравченка пані Любові.

Він народився у Кременчуці 29 червня 1978 року. Був призваний на військову службу Кременчуцьким РТЦК та СП 15 грудня 2022 року. Воював старшим розвідником-гранатометником розвідувального відділення.

Старший солдат Роман Вікторович Кравченко загинув виконуючи бойове завдання 17 серпня 2023 року під Бахмутом Донецької області.

У полеглого воїна залишилися мати, два сини та дружина.

У Кременчуці попрощалися зі старшим розвідником-гранатометником Романом Кравченком





Олександр Аленін та Олександр Мазніцький висловили щирі співчуття рідним загиблих військових та нагадали, що із будь-якими питаннями чи проблемами вони завжди можуть звернутися до Кременчуцької РВА та Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де їм завжди допоможуть.

Після нагородження матері загиблих розповіли журналістам про своїх синів, які загинули, захищаючи Україну.

Про свого сина Олександра Сурєва розповіла його мати пані Емілія.

— Багато молоді зараз не розуміють, що відбувається… Хочеться, щоб вони зрозуміли й були щасливі. Бо наші діти боролися за це та за те, щоб Україна була вільною… Мій син дуже любив життя та завжди хотів бути першим. Він у 22 роки став батьком й дуже любив свого сина. Олександр був дуже світлою людиною. Коли йому було важко — він завжди сміявся й казав, що «життя воно таке — бентежне». Говорив, «що все попереду». Дуже переживав за мене… Він збирався на бойовий вихід, а знаючи, що бувають виходи «в один бік», записав перед цим виходом на ноутбуці два листи — мені та молодшому братові й попросив побратимів їх передати, якщо не повернеться. У листі він просив мене бути сильною, й був впевненим, що я справлюся та стану опорою для його сина… Його побратими дуже любили, бо він був наполегливим та відповідальним. Він сказав мені — я йду, бо я там потрібен… Влітку був у Кременчуці й відмовився від лікування — сказав мені, «як я буду тут лікуватися, коли вони там воюють і я їм потрібен»… У нього було багато мрій, які так і залишилися нездійсненими. Але ми з молодшим сином і моїм онуком будемо їх здійснювати. Він завжди поряд зі мною. Я це відчуваю. Він моя сила і моя підтримка. Навіть з того світу. Але він поряд, — сказала мати полеглого Героя.

Про свого сина Олександра Козловського розповіла його мати Любов Анатоліївна.

— Він для мене Герой, якнайкращий! Коли пішов до лав ЗСУ, сказав мені, що хлопцям потрібно допомогти — їх треба замінити… Навчання проходив спершу у Житомирі, а потім його відправили до Британії. Він там 1,5 місяця навчався… Хлопці йому дали позивний «Танчик». Бо хоч і худий був, але завжди тягнув на собі воду, харчі та усі, що потрібно побратимам… Потім його відправили на Запорізький напрямок. Дуже сміливий був мій хлопчик. У березні пішов, а в серпні вже загинув. Його спочатку оголосили безвісти зниклим і я сподівалася, що він у полоні. Але 25 квітня я його поховала. А 26 квітня у мене був день народження… Шкода, що він не встиг завести сім’ю, дітей. Дуже шкода, що не залишилося онуків, — сказала мати полеглого Героя.

Про свого сина Романа Кравченка розповіла його мати Любов Миколаївна.

— Він мій єдиний син. У нього ж двоє синів підростає. Він був дуже щирою і розумною людиною, закінчив університет, міг робити усе. А потім вирішив стати на захист України. Він гідний син своєї Батьківщини! Нам його зараз дуже не вистачає. Але я надіюся, що ми справимося. Адже він там, на небесах, надає нам сил. А ще ми дуже хочемо, щоб прийшов мир на нашу неньку Україну, — сказала мати полеглого Героя

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.