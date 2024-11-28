«Я йду, бо я там потрібен»: родинам трьох загиблих воїнів вручили їх посмертні нагороди

Матері загиблих захисників України Олександра Козловського, Олександра Сурєва та Романа Кравченка отримали їх ордени «За мужність»
Сьогодні, 28 листопада, в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили державні нагороди родинам трьох загиблих воїнів з Кременчука.
Ордени «За мужність» III ступеню від імені Президента України рідним полеглих Героїв передали начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Олександр Мазніцький.
Під час вручення нагород вони згадали про подвиг кожного полеглого героя, які віддали свої життя, захищаючи Україну.
Першим державну нагороду — орден «За мужність» III ступеню, вручили матері солдата Олександра Козловського — пані Любові.
Він народився 8 липня 1993 року. Навчався у школі № 19. Добровільно пішов на військову службу 6-го березня 2023 року. Пройшов навчання у Великобританії та воював на посаді стрільця — снайпера аеромобільного відділення однієї з військових частин ДШВ ЗСУ.
Солдат Олександр Вікторович Козловський загинув 12 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі Роботиного Запорізької області.
Нагороджений посмертно за вірність народу України, самовідданість проявлену у боях з російськими окупаційними військами, непохитність та нескореність.
Орден «За мужність» III ступеню вручили матері Олександра Сурєва, який загинув у 22-річному віці.
Він народився у Кременчуці 12 березня 2001 року. Разом з молодшим братом навчався у Кременчуцькому спортивному ліцеї імені Піддубного, займався футболом.
На військову службу пішов добровільно — 19 квітня 2023 року був призваний Житомирським ТЦК та СП. Первину військову підготовку пройшов на 199-му навчальному центрі ДШВ ЗСУ. Служив старшим оператором взводу протитанкових ракетних комплексів в одній з військових частин ДШВ.
Старший солдат Олександр Сергійович Сурєв загинув 7 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання та рятуючи побратимів в районі Новоселівського Сватівського району Луганської області.
У полеглого воїна залишився син.
Завтра Кременчук попрощається з Олександром Сурєвим, який загинув на Луганщині
Державну нагороду — орден «За мужність» III ступеню, вручили матері старшого солдата Романа Кравченка пані Любові.
Він народився у Кременчуці 29 червня 1978 року. Був призваний на військову службу Кременчуцьким РТЦК та СП 15 грудня 2022 року. Воював старшим розвідником-гранатометником розвідувального відділення.
Старший солдат Роман Вікторович Кравченко загинув виконуючи бойове завдання 17 серпня 2023 року під Бахмутом Донецької області.
У полеглого воїна залишилися мати, два сини та дружина.
У Кременчуці попрощалися зі старшим розвідником-гранатометником Романом Кравченком
Олександр Аленін та Олександр Мазніцький висловили щирі співчуття рідним загиблих військових та нагадали, що із будь-якими питаннями чи проблемами вони завжди можуть звернутися до Кременчуцької РВА та Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де їм завжди допоможуть.
Після нагородження матері загиблих розповіли журналістам про своїх синів, які загинули, захищаючи Україну.
Про свого сина Олександра Сурєва розповіла його мати пані Емілія.
Про свого сина Олександра Козловського розповіла його мати Любов Анатоліївна.
Про свого сина Романа Кравченка розповіла його мати Любов Миколаївна.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.
Вічна Слава Героям!
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