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Надзвичайні новини, Полтавщина

Насильство, зґвалтування та вбивство двох малолітніх дівчат: судитимуть 57-річного полтавця

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 0

 

Цьогоріч у травні чоловік викрав, зґвалтував та вбив 12-річну дівчину, а у серпні минулого року вчиняв сексуальне насильство щодо 9-річної онуки своїх знайомих

У Полтаві судитимуть 57-річного місцевого мешканця за підозрою у насильстві, зґвалтуванні та вбивстві малолітніх дівчат. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

У травні цього року чоловік побачив на вулиці в місті 12-річну дівчинку та викрав її. Він заманив дитину до свого автомобіля, привіз додому та зґвалтував. Уранці вивіз дівчинку за межі обласного центру, убив, обпалив вогнем із газового пальника, перевіз тіло до лісосмуги й прикидав гіллям.

 

Розшукували дівчинку протягом 4-х днів, доки не вдалося знайти місце перебування її останків.

Правоохоронці затримали чоловіка 31 травня. У суботу, 1 червня, за клопотанням слідчого і прокурора йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що у серпні минулого року підозрюваний вчиняв сексуальне насильство щодо 9-річної онучки своїх знайомих — під час обшуків у нього на комп’ютері та телефоні знайшли оголені фотографії дитини.

Чоловіка обвинувачують за низкою статей Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 153 —  вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди (сексуальне насильство);
  • ч. 4 ст. 301-1 — виготовлення, зберігання дитячої порнографії та примушування малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії, вчинені повторно;
  • ч. 3 ст. 146 — викрадення малолітньої, що спричинило тяжкі наслідки;
  • ч. 6 ст. 152 — умисні дії сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років. вчинені повторно; 
  • п. п. 2, 3, 9 ч. 2 ст. 115 —  умисне заподіянні смерті викраденій малолітній дитині, з метою приховати інші кримінальні правопорушення.

За умисне вбивство малолітньої дитини йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть 15-річного хлопця та 22-річного чоловіка, які влітку вчинили сексуальне насильство над 12-річним хлопцем.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: вбивство насильство згвалтування малолітній діти
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