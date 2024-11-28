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Надзвичайні новини, Полтавщина

Троє полтавців засніженими горами сподівалися потрапити до Румунії

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 393

 

Затримати порушників кордону допомагав службовий собака

Днями прикордонники затримали трьох мешканців Полтавської області, які сподівалися перейти через засніжені гори й потрапити до Румунії. Про це інформують у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

За даними прикордонників, чоловіки сподівалися, що завдяки непогоді їм вдасться обійти прикордонників. Проте під час патрулювання прикордонний наряд помітив на снігу сліди кількох осіб. 

 

Порушників кордону почали переслідувати і через деякий час завдяки службовому собаці чоловіків таки виявили та затримали.

Прикордонники склали постанови за ч. 2 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Далі ситуацію з'ясовуватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно житель Полтавщини заплатив 120 тисяч гривень, аби потрапити до Молдови, але попався прикордонникам.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Західне управління Держприкордонслужби
Теги: кордон перетин кордону прикордонники
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