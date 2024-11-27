Мешканець Полтавщини заплатив 120 тисяч гривень, аби потрапити до Молдови, але попався прикордонникам

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 275

Днями на Одещині прикордонники затримали чоловіка із Полтавської області, який намагався незаконно перетнути кордон та виїхати до сусідньої Молдови. Про це інформують у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби.

За попередніми даними, прикордонники зупинили мікроавтобус із полтавцем та ще 8 пасажирами, який рухався у напрямку кордону. Як з'ясувалося згодом, водій був у змові з адміністратором одного із телеграм-каналів, який ніби-то допомагав військовозобов'язаним чоловікам виїхати за кордон. Із кожного свого клієнта чоловік брав по 120 тисяч гривень, певний відсоток отримував і водій.

У діях водія прикордонники вбачають ознаки кримінального правопорушення за ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон) та направили відповідні матеріали до правоохоронних органів.

На полтавця ж та інших чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та скерували справи до суду.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який спершу незаконно втік до Європи, а потім вирішив повернутися в Україну.