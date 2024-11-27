Отримати документи через «єМалятко» стане простіше: що змінилось

У межах програми «Зимова підтримка» спростили процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження у разі замовлення їх доставки за місцем проживання заявника. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.
Додатково держава спрямувала понад 268 млн грн на безкоштовне гаряче харчування для учнів початкових класів. У 2024 році на ці потреби вже виділили 2 млрд грн, а в бюджеті на 2025 рік закладено 2,9 млрд грн. Ще 960 млн грн передбачено на модернізацію харчоблоків у школах.
Раніше Зеленський анонсував безкоштовне харчування для учнів усіх класів з 2025 року. Для реалізації цієї ініціативи уряд планує шукати додаткові ресурси.
Нагадаємо, що грошову компенсацію за пакунок малюка можна оформити на порталі «Дія» з 2021 року.
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