Отримати документи через «єМалятко» стане простіше: що змінилось

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У 2024 році родини отримали 36 тисяч бейбі-боксів, а 126 тисяч сімей — компенсації на 974 млн грн

У межах програми «Зимова підтримка» спростили процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження у разі замовлення їх доставки за місцем проживання заявника. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

Досягнення програми єМалятко у 2024 році

Близько 36 тисяч родин отримали бейбі-бокси.

126 тисяч сімей отримали грошову компенсацію за «пакунок малюка», загальна сума виплат становить 974 млн грн.

Покращення харчування для школярів

Додатково держава спрямувала понад 268 млн грн на безкоштовне гаряче харчування для учнів початкових класів. У 2024 році на ці потреби вже виділили 2 млрд грн, а в бюджеті на 2025 рік закладено 2,9 млрд грн. Ще 960 млн грн передбачено на модернізацію харчоблоків у школах.

Раніше Зеленський анонсував безкоштовне харчування для учнів усіх класів з 2025 року. Для реалізації цієї ініціативи уряд планує шукати додаткові ресурси.

Нагадаємо, що грошову компенсацію за пакунок малюка можна оформити на порталі «Дія» з 2021 року.