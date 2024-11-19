У 2025 році усі українські школярі будуть харчуватися безоплатно — Володимир Зеленський

У 2025 році усі українські школярі мають бути забезпечені безплатним харчуванням. Відповідне доручення уряду дав Президент України Володимир Зеленський. Про це він повідомив під час виступу у Верховній Раді у вівторок, 19 листопада, презентуючи «План внутрішньої стійкості».
Він також наголосив на важливості безпеки у навчальних закладах, передусім у школах по всій країні.
У рамках безпекового пункту «Плану внутрішньої стійкості», який сьогодні був презентований Володимиром Зеленським у парламенті, на входах у школи та інші освітні заклади, громадські будівлі мають бути встановлені рамки металошукачів.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що Міносвіти повідомило про запровадження безоплатного харчування для учнів початкових класів на 2024 рік. З бюджету на цю програму виділили 2 млрд грн, які передали місцевим громадам у формі субвенції.
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