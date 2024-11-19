У 2025 році усі українські школярі будуть харчуватися безоплатно — Володимир Зеленський

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 234

У 2025 році усі українські школярі мають бути забезпечені безплатним харчуванням. Відповідне доручення уряду дав Президент України Володимир Зеленський. Про це він повідомив під час виступу у Верховній Раді у вівторок, 19 листопада, презентуючи «План внутрішньої стійкості».

— Цього року ми запровадили для всіх українських дітей із першого по четвертий клас школи безкоштовне харчування. Я доручив уряду забезпечити в наступному році безкоштовне харчування для всіх українських школярів, — сказав Володимир Зеленський.

Він також наголосив на важливості безпеки у навчальних закладах, передусім у школах по всій країні.

— Поліцейський у школі — обов’язково. Поліцейський у громаді — обов’язково. Люди мають бачити й знати, хто гарантує їм та їхнім дітям безпеку, — зазначив президент.

У рамках безпекового пункту «Плану внутрішньої стійкості», який сьогодні був презентований Володимиром Зеленським у парламенті, на входах у школи та інші освітні заклади, громадські будівлі мають бути встановлені рамки металошукачів.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що Міносвіти повідомило про запровадження безоплатного харчування для учнів початкових класів на 2024 рік. З бюджету на цю програму виділили 2 млрд грн, які передали місцевим громадам у формі субвенції.