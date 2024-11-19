Володимир Зеленський представив у Верховній Раді «План внутрішньої стійкості»: що у ньому

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Українці пройшли вже 1000 днів повномасштабної війни й не зламалися, не здалися, не втратили державності. Це подвиг наших воїнів, усього українського народу

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 листопада, презентував у Верховній Раді «План внутрішньої стійкості» України.

Він включає 10 пунктів:

Єдність

Володимир Зеленський наголосив на тому, що здатність України не здаватися перед викликами та складнощами з початком повномасштабної війни призвела до об'єднання Європи та світу.

За його словами, право на вступ до НАТО є життєво важливим для нас, але дефіцит політичної волі на Заході заважає офіційному запрошенню України.

Зеленський запевнив, що країна не торгує своїм суверенітетом і не дозволить використати себе у передвиборчих баталіях.

Він закликає до інформаційної консолідації та заявив, що під час війни вибори в Україні неможливі за Конституцією і вони відбудуться лише після встановлення справедливого миру.

Фронт

Передбачаються конкретні заходи щодо зміни підходів до управління в армії та стабілізації фронту. Вони включають проведення операцій як на тимчасово окупованих територіях, так і на території Росії.

Володимир Зеленський заявив, що для захисту прав військових буде призначено спеціального Військового омбудсмена.

А найближчим часом має з’явитися нова система контрактів в ЗСУ для українців, які не досягли віку мобілізації.

Він також заявив, що Україна поступово перейде до формування армії на основі контрактів, а не мобілізації.

Зброя

Володимир Зеленський наголосив на посиленні технологічності Сил оборони України. Пріоритет надається дронам. Зокрема, у 2024 році планують виробити 30 тисяч далекобійних одиниць. А також не менше 3 тисяч крилатих ракет та ракето-дронів. Крім того, розширюється програма «Нептун».

Україна нарощує своє виробництво гармат та артилерійських снарядів. У 2024 році було випущено понад 2,5 млн мінометних пострілів та снарядів для артилерії калібрів від 60 до 155 мм.

Продовжується пошук рішень, щоб збивати «Шахеди» дронами FPV.

Але одним нарощуванням виробництва не можна обійтись, необхідно випередити Росію в технологіях. Для цього впроваджується формат технологічної Ставки, перше засідання якої пройде на початку грудня.

На сьогодні до роботи на Україну залучили понад 40 закордонних оборонних компаній. У сфері ОПК працюють понад 600 українських компаній, які забезпечують 300 тисяч робочих місць.

Гроші

Володимир Зеленський заявив про локалізацію виробництва — закупівлю українських товарів. А також про дерегуляцію, страхування військових ризиків, детінізацію економіки, безпеку бізнесу та стимулювання чесних відносин.

Він пообіцяв, що усі зарплати та пенсії в Україні будуть виплачені, а у березні 2025 року пройде індексація пенсій на рівень інфляції.

Наступного року заплановано розширення державних програм підтримки бізнесу та споживачів. Буде також відновлено програму «єПідтримка».

Енергетика

Це найзакритіший пункт через наміри РФ занурити Україну в блекаут. Загалом противник здійснив понад тисячу обстрілів об'єктів енергетики та захопив близько 18 ГВт потужностей на окупованих територіях.

В Україні проведено велику роботу із захисту об'єктів, але тут без деталей. До кінця року буде підготовлено паспорти енергетичної стійкості регіонів та генерації енергії.

Пріоритет в енергетиці — атомна генерація, нарощування видобутку газу, видобутку та переробки нафти.

Безпека

Цей пункт передбачає детальну роботу щодо модернізації та будівництво нових укриттів. Забезпечення безпеки в громадах, школах та інших освітніх закладів, встановлення рамок металошукачів на вході до громадських будівель.

Післявоєнний етап включає внутрішню безпеку як конкурентну перевагу України, щоб повернути людей. А також розмінування територій, посилення кордону з Росією, розгортання системи базової військової підготовки, курсів цивільного захисту та домедичної допомоги.

Громади

В умовах війни прифронтові та прикордонні громади потребують особливої ​​підтримки. А ті, які прийняли найбільше переселенців — у спеціальних рішеннях для інтеграції людей.

За словами Зеленського, на основі принципу «пліч-о-пліч» тилові та більш заможні громади мають підтримувати прифронтові.

Планується покращити податкові умови для прифронтових територій.

Людський капітал

За словами президента буде опрацьовано національний стандарт безбар'єрності (цифровізація послуг) та освіту, щоб мільйони дітей, які перебувають у різних країнах, залишалися в полі української культури.

Передбачається модернізація соціальної політики та політика охорони здоров’я.

Окрім того, уряду доручено з 2025 року забезпечити безкоштовне харчування для всіх українських школярів.

До інших рішень президент відніс інститут множинного громадянства та оновлення дипломатичної служби.

Також буде створено Міністерство об'єднання українців, яке цілеспрямовано займатиметься справами глобальної української спільноти.

Планується ліквідація впливу московської церкви.

Культурний суверенітет

Зеленський розповів про плани реалізувати формат «культурного Рамштайну» для України. Крім того, буде підготовлено календар заходів для української культури у всіх регіонах світу, щоб підтримувати український контент та культурний продукт.

Держава має намір підтримувати переклад українських авторів іншими мовами та інтеграцію українознавчих студій до академічних кіл світу. Тобто системно сприяти появі кафедр україністики у світових університетах.

Також планується захист, пошук та повернення культурної та історичної спадщини.

Політика Героїв

Вона включає врегулювання переходу з військової служби до статусу ветерана, залучення ветеранів на держслужбу, програми підтримки сімей, повну інтеграцію у суспільне та економічне життя, освіту та реабілітацію після поранень чи полону.

У кожній кластерній та надкластерній лікарні вже створюються реабілітаційні відділення та центри ментального здоров’я. Наступного року такі відділення мають з’явитись у кожній громаді з лікувальним закладом.

Завершено підготовку до запуску програми «Помічник ветерана» — заплановано навчання та оплату роботи 11 000 фахівців із супроводу ветеранів.

У кожному районі мають з’явитися простори для ветеранів. Цього року вже майже 4,5 тисячі сімей ветеранів було забезпечено допомогою на купівлю житла. За окремою програмою 274 сім'ї Героїв отримали квартири.

2 200 ветеранів війни пройшли професійно-технічне навчання, а з 1 січня нового року розпочинається програма підтримки освіти для дітей ветеранів.

— Українці пройшли вже тисячу днів цієї війни. Не зламалися. Не здалися. Не втратили державності. Українці пройшли тисячу днів повномасштабної війни. Це подвиг наших воїнів, усього українського народу. Мільйонів наших людей. Кожен і кожна заслуговують на вдячність — велику вдячність, — сказав під час презентації плану Володимир Зеленський.

Він також заявив, що «План стійкості» буде деталізовано за участю громадянського суспільства, бізнесу та експертів.