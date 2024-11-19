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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтавщини розшукує 14-річного Микиту Кривошеєва, який пішов з дому та не повернувся

Сьогодні, 15:24 Переглядів: 412

 

У разі наявності інформації про місцеперебування неповнолітнього, поліція просить терміново повідомити

У селі Вільховатка Полтавського району 19-го листопада близько 10.00 неповнолітній хлопець пішов з дому та не повернувся. До відділення № 2 (м. Кобеляки) Полтавського райуправління поліції звернулася його матір із заявою про зникнення її сина Микити Кривошеєва, 2010 року народження.

Поліція розпочала пошуки. 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

Прикмети Микити Кривошеєва: зріст 120 см, худорлявої статури. 

Був одягнутий в чорні штани, сіру курточку, темну шапку. Взутий у чорні черевики.

— У разі наявності інформації про місцеперебування неповнолітнього, просимо терміново повідомити за телефонами 0950500366 або 102, — закликають правоохоронці.
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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини розшук зниклий безвісти Кобеляцька громада неповнолітній
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