Поліція Полтавщини розшукує 14-річного Микиту Кривошеєва, який пішов з дому та не повернувся

У разі наявності інформації про місцеперебування неповнолітнього, поліція просить терміново повідомити
У селі Вільховатка Полтавського району 19-го листопада близько 10.00 неповнолітній хлопець пішов з дому та не повернувся. До відділення № 2 (м. Кобеляки) Полтавського райуправління поліції звернулася його матір із заявою про зникнення її сина Микити Кривошеєва, 2010 року народження.
Поліція розпочала пошуки.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.
Прикмети Микити Кривошеєва: зріст 120 см, худорлявої статури.
Був одягнутий в чорні штани, сіру курточку, темну шапку. Взутий у чорні черевики.
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