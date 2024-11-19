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Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2025 рік: головний пріоритет

Сьогодні, 15:47 Переглядів: 320

  

З рекордних видатків держбюджету на наступний рік у 3,94 трлн грн, на оборону спрямують 2,22 трлн грн

Верховна Рада сьогодні, 19 листопада, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 12000 «Про Державний бюджет України на 2025 рік». Про це повідомив у Телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

За його інформацією, документ підтримали 257 народних депутатів.

— Рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн. Дохід 2,3 трлн грн (сюди 141 млрд грн від податкового законопроєкту № 11416-д). Ще очікуємо у наступному році зовнішнє фінансування $38,4 млрд, — написав Ярослав Железняк.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що обговорення та прийняття бюджету Кременчуцької міської територіальної громади має відбутися після затвердження державного бюджету.

Ми також писали, що у законопроєкті про державний бюджет України на 2025 рік запропонували механізм зменшення усіх пенсій, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів, а це на сьогодні 23610 грн.

Раніше ми писали, що комітет Верховної Ради схвалив проєкт державного бюджету України на 2025 рік. Для Кременчука особливий інтерес викликає виділення у держбюджеті додаткового фінансування у розмірі 4,8 млрд грн на пасажирські вагони, що може допомогти Крюківському вагонобудівному заводу отримати нові державні замовлення на виробництво пасажирських вагонів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада Держбюджет ухвалення оборона видатки
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