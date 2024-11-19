Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2025 рік: головний пріоритет

З рекордних видатків держбюджету на наступний рік у 3,94 трлн грн, на оборону спрямують 2,22 трлн грн
Верховна Рада сьогодні, 19 листопада, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 12000 «Про Державний бюджет України на 2025 рік». Про це повідомив у Телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк.
За його інформацією, документ підтримали 257 народних депутатів.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що обговорення та прийняття бюджету Кременчуцької міської територіальної громади має відбутися після затвердження державного бюджету.
Ми також писали, що у законопроєкті про державний бюджет України на 2025 рік запропонували механізм зменшення усіх пенсій, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів, а це на сьогодні 23610 грн.
Раніше ми писали, що комітет Верховної Ради схвалив проєкт державного бюджету України на 2025 рік. Для Кременчука особливий інтерес викликає виділення у держбюджеті додаткового фінансування у розмірі 4,8 млрд грн на пасажирські вагони, що може допомогти Крюківському вагонобудівному заводу отримати нові державні замовлення на виробництво пасажирських вагонів.
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