Учасники міської програми реабілітації дітей з інвалідністю з Горішніх Плавнів продовжують відвідувати Кременчуцький центр комплексної реабілітації

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 0 Партнерський проєкт

У закладі передбачені індивідуальні програми занять, спрямовані на всебічний розвиток кожної дитини, засвоєння нею знань, умінь, навичок з метою максимальної реалізації особистого потенціалу

Цього року в рамках міської програми для дітей із Горішніх Плавнів передбачено чотири курси проходження реабілітації у Кременчуцькому центрі комплексної реабілітації. Перший курс для восьми дітей проходив з 1 по 14 квітня. Другий курс для 12 дітей — з 27 травня по 7 червня. Третій для дев’яти — з 16 по 27 вересня. Про це розповіла координаторка програми Любов Хиль.

Варто зазначити, що програма Горішньоплавнівської міської ради з реабілітації дітей з інвалідністю діє 16 рік поспіль. Фінансування ініціативи забезпечує Благодійний фонд Полтавського ГЗК.

«Послуги, які надає учасникам міської програми Кременчуцький центр комплексної реабілітації, спрямовані на коригування порушень розвитку дитини з інвалідністю, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство та створення належних умов перебування дітей з інвалідністю в сім’ях», — наголосила Любов Хиль.

Для кожного підопічного, зазначила вона, була складена індивідуальна програма занять для отримання реабілітаційних послуг. Серед них масаж, лікувальна фізкультура (ЛФК), арттерапія (вид психотерапії, заснований на мистецтві та творчості), заняття в комп’ютерному класі. Кожна дитина отримувала фізіотерапевтичні процедури. Зокрема, використовувався дарсонваль — спеціальний апарат, що здійснює вплив на організм за допомогою змінних електричних струмів. Завдяки його дії, пояснюють реабілітологи, розширюються кровоносні судини, поліпшується живлення тканин та активізується кровообіг.

Крім того, усі учасники програми проходили процедуру з використанням вібромасажера, яка впливає на стан шкіри, покращує кровообіг та відтік лімфи, прискорює перебіг обмінних процесів, підвищує м’язовий тонус та розслаблює тіло. А також — магнітотерапію: проникнення низькочастотних магнітних полів, вважають фахівці, сприяє мобілізації регенеративних та імунних процесів у тканинах. З кожною дитиною працювали логопед, психолог та фахівці з гідрокінезотера­пії — методу фізичної реабілітації, який полягає у виконанні фізичних вправ у водному середовищі. Як роз’яснюють спеціалісти, особливий ефект терапії полягає в тому, що рідина забезпечує зменшення дії сили тяжіння на тіло. Також має значення температурний вплив води.

Щодня діти відвідували заняття з учителем-реабілітологом. Це заняття з розвитку мови, математики, ознайомлен­ня з природою. Два-три рази на тиждень кожна дитина відвідувала музичні заняття.

Як повідомила Любов Хиль, протягом десяти днів відвідування Кременчуцького центру комплексної реабілітації кожна дитина отримала десять масажів, стільки ж занять із лікувальної фізкультури, а також шість послуг гідрокінозотерапевта, по 30 фізіотерапевтичних процедур. Крім того, відвідали по чотири заняття у логопеда і психолога, по чотири-шість музичних занять, десять групових занять з учителем-реабілітологом та стільки ж у комп’ютерному класі. У рамках відповідної програми четвертий курс проходження реабілітації дітей у Кременчуцькому центрі комплексної реабілітації відбуватиметься з 28 жовтня по 8 листопада. У період між курсами учасники програми відвідують центр два рази на тиждень — у середу і четвер.

З 1 жовтня в Горішніх Плавнях у приміщенні для учасників програми реабілітації дітей з інвалідністю відновилося проведення занять з нейрографіки. Їх щовівторка проводить Тетяна Амельченя.

На початку року програмою реабілітації дітей з особливими потребами було охоплено 57 осіб, на початок жовтня — 47 осіб. Найближчим часом їхня кількість має сягнути 55 осіб. Зараз триває процес оформлення документів восьми дітей. Батьки учасників програми раді можливості продовження програми, адже помічають позитивні зміни у розвитку дітей. Мати п’ятирічної Дар’ї Наталія Крикуновська зазначає, що вони «з нетерпінням чекають своєї черги для проходження реабілітації».

«Фахівці Кременчуцького центру комплексної реабілітації надають дуже якісні послуги широкого спектра. У закладі панує тепла, домашня атмосфера. Особливо дітям подобається виконувати фізичні вправи в басейні. Минулоріч ми проходили реабілітацію в Києві й зробили висновок, що тут центр нічим не гірший за столичний, а навіть кращий», — наголосила Наталія Крикуновська.

Вона подякувала всім, завдяки кому була створена й реалізується міська програма комплексної реабілітації дітей з особливими потребами.