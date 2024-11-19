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Надзвичайні новини

Поліція Полтавщини викрила жителя Чернігівщини у торгівлі зброєю та вибухівкою

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 163

Слідчі перевіряють підозрюваного на можливу причетність до аналогічних злочинів

Оперативники карного розшуку Полтавської області спільно зі слідчими Полтавського районного управління поліції викрили 48-річного жителя Чернігівщини у незаконному обігу вибухових речовин та зброї. Про це 19 листопада повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За інформацією слідства, чоловік незаконно придбав п’ять кілограмів вибухівки через мілітарний інтернет-аукціон і відправив її клієнту в Полтаві через службу експрес-доставки. Також задокументовано його причетність до збуту автомата АК-74.

Під час санкціонованого обшуку в його помешканні правоохоронці вилучили:

  • автомат Калашникова,
  • три вибухові пристрої,
  • запчастини до автоматичної зброї,
  • понад 7 кг артилерійського пороху,
  • понад 4 тисячі набоїв і гільз різного калібру,
  • гроші та інші докази.

Як зазначив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, чоловіка підозрюють у порушенні ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання, носіння та збут зброї, боєприпасів і вибухових речовин). Суд вже обрав йому запобіжний захід. Слідчі перевіряють його причетність до інших подібних злочинів.

Згідно із законодавством, порушення ч. 1 ст. 263 ККУ карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Поліція закликає громадян повідомляти про факти незаконного обігу зброї чи боєприпасів за номером «102» або через телеграм-бот поліції Полтавщини: @Police102Poltava_bot.

Нагадаємо, нещодавно зброю та боєприпаси знайшла поліція у машині мешканця Миргородщини.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: поліція зброя боєприпаси
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