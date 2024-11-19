Поліція Кременчука розшукує зниклого безвісти Віталія Прибака

Працівники відділення №1 (Крюківський район) Кременчуцького райуправління поліції Полтавської області розшукують 50-річного Віталія Прибака, який зник безвісти. Про це 19 листопада повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Зі слів родичів, чоловік пішов з дому на початку жовтня та досі не повернувся.
Якщо вам відомо щось про місцезнаходження Віталія Прибака, повідомте поліцію за номерами:
Поліція та родина будуть вдячні за будь-яку інформацію, яка допоможе у пошуках.
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