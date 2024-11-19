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Надзвичайні новини

Поліція Кременчука розшукує зниклого безвісти Віталія Прибака

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 324

Чоловік пішов з дому на початку жовтня

Працівники відділення №1 (Крюківський район) Кременчуцького райуправління поліції Полтавської області розшукують 50-річного Віталія Прибака, який зник безвісти. Про це 19 листопада повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Зі слів родичів, чоловік пішов з дому на початку жовтня та досі не повернувся.

Прикмети зниклого:

  • Зріст: близько 170 см
  • Статура: худорлява
  • Волосся: коротке
  • Борода: сива

Контактна інформація:

Якщо вам відомо щось про місцезнаходження Віталія Прибака, повідомте поліцію за номерами:

  • 098-18-99-944
  • 099-31-49-659
  • 098-73-92-630
  • або за номером «102».

Поліція та родина будуть вдячні за будь-яку інформацію, яка допоможе у пошуках.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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