Поліція Кременчука розшукує зниклого безвісти Віталія Прибака

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 324

Чоловік пішов з дому на початку жовтня

Працівники відділення №1 (Крюківський район) Кременчуцького райуправління поліції Полтавської області розшукують 50-річного Віталія Прибака, який зник безвісти. Про це 19 листопада повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Зі слів родичів, чоловік пішов з дому на початку жовтня та досі не повернувся.

Прикмети зниклого:

Зріст: близько 170 см

Статура: худорлява

Волосся: коротке

Борода: сива

Контактна інформація:

Якщо вам відомо щось про місцезнаходження Віталія Прибака, повідомте поліцію за номерами:

098-18-99-944

099-31-49-659

098-73-92-630

або за номером «102».

Поліція та родина будуть вдячні за будь-яку інформацію, яка допоможе у пошуках.