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У 2025 році батьки немовлят зможуть отримати компенсацією за «Пакунок малюка» — рішення уряду

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 106

 

Цього року вартість компенсації становить 7689 грн

Кабінет міністрів України підтримав постанову, розроблену Мінсоцполітики, яка дозволяє родинам, у яких народилась дитина, у 2025 році, як і раніше, отримати грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка». У 2025 році вартість компенсації становить 7689 грнПро це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Витратити компенсаційні кошти можна на товари для дитини у 12,5 тисяч закладів торгівлі, які приєднались до монетизації «Пакунка малюка».

У міністерстві зазначають, що за час існування пілотного проєкту «Пакунок малюка» протягом 2020-2024 років понад 729 тисяч українських родин отримали грошову компенсацію на суму більш ніж 4,7 млрд грн. А також нагадують, що для батьків та новонароджених також доступна натуральна допомога «Пакунок малюка» — це понад 50 якісних дитячих речей. 

У 2024 році Мінсоцполітики після публічних консультацій з родинами оновило вміст цього боксу. Батьки поділилися ідеями, щоб вони змінили чи додали до бебі-боксу, відштовхуючись від свого досвіду появи новонародженого у родині. 

В оновлений «Пакунок малюка» додали товари, які мають попит, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплі речі. Також збільшили розмір пледа-ковдри та зменшили кількість одягу найменшого розміру, з якого малята швидко виростають. 

Крім того, до нового «Пакунку малюка» додали книжку «Від народження до року», яку розробили і надрукували партнери міністерства — ЮНІСЕФ. Це практичний порадник для всіх батьків новонароджених, який містить найкраще зі світового досвіду і поради українських експертів та експерток. 

Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці народилося 19 малюків. А тижнем раніше у нашому місті народилося 30 малюків, із них 24 — дівчатка. Таку кількість новонароджених дівчат у Кременчуці назвали рекордною.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Мінсоцполітики пакунок малюка
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