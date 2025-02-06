СБУ затримала двох російських агентів, які намагались пустити під укіс вантажний потяг

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Контррозвідка Служби безпеки України запобігла диверсії російських спецслужб на об’єкті «Укрзалізниці» в Одеській області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За результатами комплексних заходів затримано двох агентів РФ, які намагались пустити під укіс вантажний потяг на місцевій лінії залізничного сполучення. Для вчинення злочину фігуранти вночі почали розбирати частину колії та вбивати в її стики металеву арматуру. На цьому етапі підготовки диверсії завербовані агенти були затримані співробітниками СБУ.

Затриманими виявилося двоє місцевих жителів віком 17 та 18 років, які шукали «легкі» гроші на тематичних Телеграм-каналах.

Там їх «побачив» та дистанційно завербував представник російських спецслужб, який вже координував спробу теракту на Одещині у січні цього року. Тоді контррозвідка СБУ затримала російську агентку, яка готувала синхронний підрив адмінбудівлі підрозділу ЗСУ та припаркованого поруч з ним авто.

У разі вчинення терактів та диверсії спецслужби РФ сподівались поширити панічні настрої серед цивільного населення регіону та зашкодити транспортній логістиці Сил оборони.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим молодикам про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинів за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Щоб протидіяти вербуванню громадян, СБУ запустила офіційний чат-бот у телеграмі «Спали» ФСБешника» — t.me/spaly_fsb_bot. На нього, як і на «гарячу лінію» Служби безпеки, можна повідомляти про підозрілі контакти з боку спецслужб РФ. Станом на сьогодні до чат-боту вже надійшло майже 2,3 тисячі повідомлень про спроби вербування!

Стало відомо про запланований теракт — повідом про це на гарячу лінію СБУ за номером 0-800-501-482, або напиши у чат-боті, — закликають правоохоронці.

Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що російські спецслужби стали використовувати завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну», аби ліквідувати свідків свого злочину та ускладнити пошук їх спільників.

В СБУ розповіли про обставини вербування спецслужбами РФ агента, якого вони ж і підірвали в будівлі ТЦК у Рівному

Учора «Кременчуцький Телеграф» писав про обставини вербування спецслужбами РФ агента, якого вони ж і підірвали в будівлі ТЦК у Рівному. Раніше пресслужба СБУ повідомляла, як вдалося запобігти теракту поблизу районного управління поліції у Рівному. За результатами спецоперації затримали двох російських агентів. А перед тим СБУ викрила агентурну групу РФ, яка намагалась підірвати наряд поліції на Буковині.

Крім того, нещодавно затримано російську агентку, яка готувала масштабний теракт у центрі Києва. У зловмисниці вилучили саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг тротилу.

Російських агентів, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді, знайшли та затримали протягом доби

«Кременчуцький Телеграф» учора писав, що трьох російських агентів, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді, СБУ та Нацполіція знайшли та затримали протягом доби.

Ми також писали, що колишній фітнес-тренер, який у Полтаві ображав військових та напав на поліцейського, був засуджений до 6 років ув’язнення з конфіскацією половини майна.

Раніше ми писали, що російські спецслужби розгорнули кампанію зі зриву мобілізації в Україні та організації нападів на ТЦК. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Ми також повідомляли, що на Полтавщині викрили осередок, який намагався зірвати мобілізацію та підбурював військових до дезертирства. Правоохоронці затримали організаторів «Робітничого фронту України», які під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади, ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство.

Наприкінці жовтня СБУ затримало трьох поплічників ФСБ, які готували диверсії на об’єктах «Укрзалізниці» в Одеській та Харківській областях. Зловмисники палили релейні шафи та намагалися пустити під укіс рухомий склад на стратегічно важливому напрямку залізничного сполучення.